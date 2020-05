Patzi flexibiliza de hecho la cuarentena, en medio de pugnas políticas con alcaldes de La Paz y El Alto

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz, que contó con la participación de tres ministros de Estado y dos alcaldes, determinó el jueves ampliar la cuarentena hasta el 31 de mayo. El gobernador Félix Patzi realizó una reunión del COED paralelo y resolvió la “flexibilización general de la cuarentena”. Esta decisión fue reprochada por autoridades y analistas dijeron que está “contaminada” por intereses políticos.

El Ministerio de Salud catalogó a los municipios de La Paz y El Alto entre los 68 de alto riesgo y que necesitan un trabajo conjunto para frenar el avance del Covid-19. En esa línea los municipios bajo la misma situación, como son siete municipios del área metropolitana de Cochabamba, además de los de Santa Cruz, resolvieron continuar con la cuarentena.

Mientras las autoridades nacionales, departamentales y locales quieren hacer prevalecer sus decisiones, en ambas ciudades la gente empezó a salir a las calles, pues en un recorrido realizado por Página Siete, por algunas calles de La Paz, se constató que en la madrugada circulan más vehículos que en el día, muchos sin autorizaciones; también más vendedores de frutas y verduras en las esquinas.

Al parecer el jueves la feria de la zona 16 de Julio en El Alto rebasó a militares y policías, pues había más vendedores no solo de alimentos sino de otros productos. El secretario de Atención Ciudadana de la Alcaldía de El Alto, Henry Contreras, reconoció que “hemos sido rebasados”, en entrevista con radio Panamericana, y anunció que concluyeron protocolos para regular las más de 400 fiestas en 900 zonas. Dijo que a ello se agrega que la gente de Senkata y Río Seco no respeta el distanciamiento social y es “donde hay más contagios”.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, a la finalización de la reunión del COED, dijo que “no estamos en las condiciones en este momento de flexibilizar la cuarentena en ninguno de los dos municipios”, La Paz y El Alto. “No es una decisión fácil; hacemos prevalecer la salud y la vida de nuestros pobladores. Un número es una cifra fría para muchos, pero detrás de cada cifra hay una familia y hay todo un procedimiento que asumimos, tiene sus complicaciones”, dijo la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.

Patzi al final del COED paralelo dijo que “se ha convocado a este COED para sacar las siguientes resoluciones: flexibilización general de la cuarentena con regulación y medidas estrictas de bioseguridad”. Las decisiones asumidas las publicó en un acta donde se destacan medidas de bioseguridad para restaurantes, peluqueros, etc.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, reprochó a Patzi y dijo que “hemos convocado a esta reunión al gobernador Patzi, sin embargo, él ha convocado a otra reunión. Quiero decirle que hay un solo COE” y que “cualquier determinación que saque el Gobernador en ese paralelo, es realmente una acción irresponsable”.

Patzi dejó de acudir a las cuatro últimas reuniones después de la intervención del Sedes La Paz, en abril pasado. Justificó su inasistencia: “No eran los puntos que me atingía, desde que han tomado el Sedes, toda la discusión se concentraba en tema del Sedes y como ya no tenía presencia, por lo tanto no me correspondía (asistir)”.

Punto de vista

María Teresa Zegada, analista política

La gestión está contaminada

Están en juego desde varios lugares intereses político partidarios, el problema es que la situación de emergencia sanitaria no solo nacional sino mundial en el caso de Bolivia está muy fuertemente impregnadas por dos cosas: por las próxima elecciones, porque tarde o temprano se va realizar, por supuesto los actores políticos están jugando sus cartas; y, por otro lado, la propia gestión está contaminada por esta figura de la Presidenta candidata. Por tanto la gestión de esta expansión del virus no puede ser vista con claridad o como un elemento que vaya a unificar a los bolivianos. Se ha escuchado desde distintos liderazgos políticos la necesidad de unificar en un acuerdo nacional una estrategia para combatir de manera más eficiente y lo que se está viendo son acciones dispersas y que están fuertemente impregnadas de intereses políticos. Realmente sorprende la actitud del gobernador Patzi, se supone que en este momento se trata de aunar esfuerzos, la decisión que está tomando es disonante con las políticas nacionales y los esfuerzos que se han hecho para generar consenso, para luchar contra un mal que afecta al país.

Fuente: paginasiete.bo