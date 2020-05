Sedes: “Estamos trabajando a ciegas”, sin laboratorio para pruebas, Tarija registra su primer muerto por Covid-19

Por Daniel Rivera / El País / Tarija

Tarija contabiliza su primer fallecido de 54 años de edad a causa del Covid-19, confirmado por laboratorio. A eso se suma otro deceso (individuo de 88 años de edad) catalogado como sospechoso porque no llega el resultado de la prueba. Ambos notificados el 2 de mayo y procedentes de Yacuiba. Otra persona de 25 años también perdió la vida por una complicación respiratoria la madrugada del 4 del mismo mes en Cercado, los médicos igual lo catalogaron como sospechoso. Sucede que, a más de 50 días de la emergencia por la pandemia, Tarija no cuenta con un laboratorio en funcionamiento.

La historia de la puesta en marcha del prometido laboratorio para Covid-19 se la contó en distintas oportunidades, pero el común denominador fue que cada semana faltaba algo para comprar o hacer. La última versión es que falta la calibración de los equipos y los reactivos. Tarija está igual que al principio, no procesa pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), las tiene que enviar a los laboratorios del interior del país.

“Estamos trabajando a ciegas”, fueron las palabras del director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paúl Castellanos, a tiempo de mencionar que hace ocho días los laboratorios del interior del país no procesaban muestras Covid para Tarija. Sin embargo, eso no significa que se deje de tomar más muestras a otras personas.

El médico dice que la semana en curso y la siguiente serán críticas, porque se pueden presentar los casos comunitarios. Por eso insiste en las medidas de aislamiento, además del encapsulamiento de la familia de las personas fallecidas.

“Yo lamento el fallecimiento de una persona joven que no tiene patologías de Covid y que no salió de Tarija, pero su deceso fue por problemas respiratorios. Nosotros, con prueba o sin prueba tenemos que presumir que es un caso Covid – comentó Castellanos –. Este individuo, al no haber salido del departamento, pensamos que se puede tratar de un caso comunitario, por eso estamos preocupados”.

La jefa de Epidemiología del Sedes, Claudia Montenegro, explicó que las pruebas son cruciales para enfrentar la pandemia, a tiempo de señalar que el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) tiene una saturación y fallas técnicas, por eso el retraso de resultados.

La especialista observa que los pacientes llegan de manera tardía a los establecimientos de salud, influenciados principalmente por la estigmatización social.

“Están satanizando la enfermedad, por eso la gente no notifica tempranamente, llegan con síntomas muy complicados o a morir al hospital – comentó Montenegro –. Tratemos de ser más solidarios, ayudemos a que las personas notifiquen en una etapa temprana, así salvar vidas. Lamentablemente están llegando en malas condiciones, los pacientes no quieren avisar por el temor social”.

Por su parte, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, dijo que no hablará del laboratorio, no hasta que esté en funcionamiento, pero aseguró que trabajan todos los días para ponerlo en marcha.

La autoridad justificó al Gobierno Nacional en el retraso del procesamiento de pruebas para Tarija, en el entendido que hay nueve departamentos y supone una lista grande de espera, donde se tiene criterios técnicos para establecer prioridades, y ahí no tiene poder de decisión la Gobernación.

