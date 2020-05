Seguro de vida para personal de Salud: Pese a la norma, indemnización tarda o no llega

El beneficio es para el personal de Salud que depende del sector público y privado. El Decreto Supremo 4217 establece Bs 100 mil por persona en caso de muerte, invalidez total o permanente a causa del Covid-19.

El Gobierno dotó de un seguro médico y de vida a los profesionales y trabajadores de la salud. Foto:Víctor Gutiérrez / Página Siete

María Ortiz / La Paz

Familiares de las dos enfermeras fallecidas semanas atrás por coronavirus (Covid-19) en el departamento de Santa Cruz viven con la incertidumbre de no saber si van a recibir la indemnización anunciada por el Gobierno. En uno de los casos dicen que los trámites están paralizados por la cuarentena, mientras que en el otro desconocen el procedimiento de la solicitud. Ambos evidencian abandono por parte de las autoridades nacionales.

El pasado 8 de abril, la presidenta Jeanine Áñez anunció un seguro médico y de vida para todo el personal de Salud del sistema público y privado que contraiga el coronavirus.

Una semana después, el Gobierno emitió el Decreto Supremo (DS) 4217 que establece este beneficio -vigente por un año- por un monto de 100.000 bolivianos por persona en caso de muerte, invalidez total o permanente.

Fanny Durán, quien trabajaba como enfermera en una clínica privada de Montero, murió el mismo día que la Mandataria hizo el anuncio. Se fue luego de días de haber batallado contra el Covid-19.

Fue la primera víctima de la pandemia en el sector Salud de Bolivia y estaba embarazada de 26 semanas. Dejó atrás a su marido y a sus dos hijas, de casi dos y cinco años de edad.

Su esposo, Franklin Mejía, aseveró que hasta el momento nadie le ha informado sobre cuáles son los requisitos y el procedimiento a seguir para poder acceder a la indemnización por el fallecimiento de su esposa.

“No hay con quien comunicarse, ningún contacto donde me den la información o algún dato. Llamé a Univida, la entidad aseguradora, y me dijeron que si bien está el decreto, no existe una normativa que regularice la solicitud. Pareciera que solo existe el papel y la propaganda’”, afirmó Mejía.

Posteriormente al deceso de Fanny, su familia recibió una indemnización de 25.000 bolivianos como parte del fondo creado por la empresa Crediseguro.

“Los primeros días me mostraron su solidaridad y luego nos hicieron el desembolso de la ayuda”, declaró Mejía, quien lamentó no haber recibido esas muestras de apoyo por parte del Gobierno.

“Ya han pasado muchos días y no ha habido ningún acercamiento para por lo menos saber que están apoyando a mis niñas, porque eso es lo que busco. Pero no ha habido ninguna llamada, mensaje o pronunciamiento que nos de la certeza de que vamos a contar con ese apoyo económico que, si bien no nos va a devolver a nuestro ser querido, nos va a ayudar a sobrellevar este tiempo tan difícil”, manifestó.

En Santa Cruz dos enfermeras fallecieron por Covid-19.

Foto:Víctor Gutiérrez / Página Siete

El 16 de abril el Covid-19 se cobró la vida de la segunda enfermera en el país, Disneyda Vare, quien trabajaba en el hospital público de Roboré, donde fue contagiada durante el cumplimiento de sus funciones.

Disneyda era padre y madre de tres niñas de cuatro, siete y 10 años de edad, que tras quedar en la orfandad pasaron al cuidado y amparo de Keyla Velasco, prima de la fallecida.

Velasco contó que pese al pedido reiterado de que le hagan la prueba de detección de la enfermedad a las menores, por haber estado en contacto directo con su mamá, la respuesta siempre ha sido negativa.

“Gracias a Dios están bien, pero hasta el momento no han recibido ninguna visita de parte del médico encargado del caso para hacerles una valoración o para decirnos si es que estamos fuera de peligro”, dijo.

El hermano de Disneyda, Abner Vare, es el encargado de realizar los trámites en la capital cruceña para el cobro de la indemnización. No obstante, Vare aseguró que aún no ha podido dar comienzo a los mismos debido a la cuarentena, que le imposibilita obtener los requisitos exigidos.

En una visita de Carolina Ribera Áñez a Roboré, para entregar equipos de bioseguridad y víveres en ese municipio, la representante presidencial de la Unidad de Apoyo de Gestión Social se acercó a ver a las hijas de la fallecida.

“La hija de la presidenta se comprometió a que el proceso no se dilate, pero no quedó en nada concreto, en nada oficial”, señaló Vare.

Adelantó que Crediseguro ya había hecho el desembolso de la indemnización de 25.000 bolivianos a la familia.

Seguro anual colectivo

Pese a la falta de reglamentación del DS 4217, el seguro para los profesionales y trabajadores en Salud relacionados con el Covid-19 -señala la Disposición Final Segunda de la norma- está en vigencia desde la fecha de su publicación. La Gaceta Oficial del Estado publicó la norma el 14 de abril.

El artículo 2 del DS establece la contratación directa de un seguro anual colectivo de invalidez total y permanente o muerte, por el lapso de un año, para profesionales y trabajadores en salud contagiados por la atención o prestación de servicios relacionados a pacientes infectados por el Covid-19. El beneficio cubre a quienes trabajan en establecimientos de salud, clínicas y otros de los Subsectores Público, de la Seguridad Social de Corto Plazo y Privado del Sistema Nacional de Salud.

Según el artículo 5, la entidad aseguradora pagará por cada persona 100.000 bolivianos en caso de siniestro por invalidez total y permanente y, en caso de muerte, se pagará 100.000 bolivianos a favor de los herederos legales. El párrafo II precisa que estos montos no son acumulables.

La entidad aseguradora es la estatal Univida. Asimismo, el artículo 9 del DS establece que los establecimientos de salud, clínicas y otros elaborarán la nómina de los profesionales y trabajadores en salud a ser asegurados. Esta lista que se considerará como una declaración jurada.

Personal de salud exige que se escuchen sus demandas.

Foto:APG

Respecto al financiamiento, para el personal asegurado de las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, “la prima del seguro será pagada por el respectivo Ente Gestor”. En tanto que para el personal asegurado del Sistema Nacional de Salud, “la prima será pagada por el Ministerio de Salud con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN)”.

El Ministerio de Salud está a cargo de la contratación del seguro anual para todos los trabajadores de la salud que sean contagiados con Covid-19. La Contraloría General del Estado debe hacer seguimiento y las contrataciones por este seguro deben estar registradas y publicadas en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Según la norma, en los 10 días posteriores a su publicación el Ministerio de Salud debe firmar convenios con entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo para dar cumplimiento del seguro. Los recursos serán transferidos por el Ministerio de Economía, con cargo al TGN.

Sirmes: Seguro e inclusión en Ley del Trabajo

Aunque agradecen el seguro de vida del Gobierno, la principal demanda de los profesionales y trabajadores del área de salud fue y es la inclusión en la Ley General del Trabajo (LGT). Además, ahora piden insumos de bioseguridad y que se les haga periódicamente la prueba del Covid-19.

“Para que no sea algo perecedero en el tiempo, lo que sería más productivo y realmente fortalecería al sector público de salud es la Ley General del Trabajo porque esta ley no solo cubre el fallecimiento, sino también cubre enfermedades y reconoce una protección laboral”, manifestó el secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero. Agregó que este pedido le fue hecho a la presidenta Jeanine Áñez, pero hasta ahora no obtuvieron respuesta.

Romero sostuvo que el coronavirus “ha desnudado” el riesgo que corren los profesionales de salud de enfermar o fallecer y, comparado con otros sectores, dijo, la mortalidad es mayor.

“Ahora la población sabe en qué condiciones vivimos, trabajamos y nos arriesgamos quienes estamos en todas las emergencias del país (…) Con gusto renunciamos a este seguro para entrar a la LGT”.

Recordó que es necesario que se les dote de forma urgente de las medidas de bioseguridad necesarias para poder realizar su trabajo sin exponerse al riesgo de contagio. “Lo que tenemos lo compramos nosotros o nos lo donan los ciudadanos que valoran el trabajo que hacemos. Pero, lastimosamente, del Gobierno, las Alcaldías y Gobernaciones llega muy poco”, dijo.

Instó a que se realicen test a todo el personal de Salud para conocer su realidad y saber si son o no portadores del Covid-19. “En el país ya son más de 55 los profesionales en salud infectados, en los casos que se ha hecho el diagnóstico, algo que nos tiene muy preocupados. Muchos no sabemos si somos portadores de la enfermedad del coronavirus. Al no tener bioseguridad y al no hacernos las pruebas estamos en la incertidumbre”, confesó Romero.

“Héroes de la salud”

Fuente: paginasiete.bo