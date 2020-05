Sicario revela que cobró $us 5.000 para asesinar a Saucedo, dijo que le tomó 17 segundos matar al abogado

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detuvo este lunes al sicario que mató al abogado Lorgio Saucedo, el 21 de febrero, en la puerta de su casa en el tercer anillo y canal Isuto.

De acuerdo con el reporte de la Felcc, se trata de Claudio César G., que fue detenido por la zona cocalera de San Germán.

En el operativo, también fue detenido Delerson Suárez Justiniano, supuesto cómplice por haber escondido el arma de fuego que se usó para el crimen.

La tarde de este lunes, bajo la dirección del director de la Felcc, José María Velasco, y del fiscal Iván Quintanillas, se realizó la reconstrucción del hecho violento.

En la puerta de la casa del abogado Lorgio Saucedo, el sicario contó todos los detalles y los pasos que dio para liquidarlo.

Dijo que recibió como pago $us 5.000 para cometer el crimen y que usó una motocicleta, que fue comprada por O.A.A. y L.V.D.

Explicó que, la mañana del 21 de febrero, cuando llegó al lugar del crimen sintió nervios, pero después disparó en contra de la humanidad del abogado.

“Tardé 17 segundos en matarlo. Lo hice de forma obligada, porque si no lo hacía, me iban a matar. Estoy arrepentido, pero me obligaron, me iban a matar”, dijo Claudio César G., frente al director de la Felcc y del fiscal asignado al caso.

El acusado agregó que después de disparar contra el abogado se fue a un punto internet de la avenida Piraí donde dejó la motocicleta. Luego se fue en un taxi a la radial 10, a la casa de su enamorada.

Pará mañana se tiene previsto llevar a una audiencia cautelar de Claudio Cesar G., y de su cómplice Delerson Suárez.

Fuente: El Deber