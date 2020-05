«Tata» Quispe dice que no sabe de su destitución del Fondo Indígena; ministra Capobianco confirma la decisión

Jesus Reynaldo Alanoca Paco / La Paz

Rafael ‘Tata’ Quispe no es más director del Fondo de Desarrollo Indígena. Su lugar será ocupado por Germán Huanca, que hasta ahora era viceministro de Planificación, según confirmó la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Sin embargo, en entrevista con EL DEBER, el ‘Tata’, como se lo conoce, negó conocer algo sobre su destitución y señaló que se limita a cumplir con la cuarentena en su casa, en el municipio de Coro Coro (La Paz).

“Nada, nada me han notificado. Nadie se ha comunicado conmigo. No sé si sigo en el cargo o no, nada”, dijo en un escueto contacto telefónico.

Quispe afronta un proceso por atentado contra la salud pública por haber protagonizado una reunión en medio de la cuarentena, que instruye evitar aglomeración de personas.

Fuente: El Deber