«Ultra rara»: una extraña variedad de abejas azules reaparece en Estados Unidos

Después de capturar una abeja, los investigadores la colocan en una bolsa de plástico con un agujero para fotografiar su cabeza antes de soltarla Crédito: Chase Kimmel / Florida Museum

descubrieron extrañas abejas de color azul metálico que no habían sido vista en años. A principios de mayo aparecieron en Estados Unidos avispones asesinos de origen asiático. Ahora, expertos de la comunidad científicaque no habían sido vista en años.

Fue el 9 de marzo cuando Chase Kimmel , investigador del Museo de Historia Natural de Florida, encontró una abeja azul a la que no dudó en definir como «ultra rara». Según él, no veía una desde 2016 y por eso los científicos no estaban seguros de que esa especie todavía existiera.

«Estaba abierto a la posibilidad de no encontrar la abeja en absoluto, así que el primer momento en que la vimos en el campo fue realmente emocionante. Observamos una pequeña abeja azul brillante agarrando una flor. Ese comportamiento es inusual y una característica única de la abeja de calaminta azul», explica el comunicado.

Una especie de abeja azul muy rara y oriunda de Florida fue encontrada por expertos Crédito: Chase Kimmel / Florida Museum

Citado por USA Today , Kimmel dijo que «la abeja azul calamintha tiene vello facial poco común que usa para recolectar polen» y que » se vieron más ejemplares, pero la pandemia de coronavirus terminó por reducir los esfuerzos para investigar al insecto «.

Además, dijo que su hábitat se encuentra en el centro de Florida, en Lake Wales Ridge. Esa región tiene una historia antigua, según detalla el comunicado. «Cuando gran parte del Estado estaba bajo el agua, las áreas de dunas de arena de mayor elevación a lo largo de la cresta de Florida Central se comportaron casi como islas, produciendo hábitats aislados».

Kimmel aseguró que exploró varios sitios en busca de la abeja, que crea nidos individuales en lugar de colmenas. «Las abejas habían sido encontradas previamente en cuatro lugares», dijo.

Después de un extenso trabajo en tierras estatales protegidas, las investigaciones descubrieron las abejas en diez propiedades. «Aunque encontré la abeja en varios sitios, me llevó horas y a veces días encontrarla» , expresó.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar