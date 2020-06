Angelina Jolie encuentra «intolerable» el sistema que la protege a ella pero no a su hija

La actriz explicó que ahora también concentrará sus esfuerzos para acabar con el racismo en Estados Unidos

Angelina Jolie quiere mejorar el futuro para su hija (Foto: Shutterstock)

La actriz Angelina Jolie explicó que se enfocará en crear un mundo en donde su hija Zahara Jolie-Pitt esté protegida de la discriminación. Es por eso que decidió que ahora su batalla para terminar las injusticias no solamente serán a nivel internacional, pero que también se enfocará en lo que pasa en su país.

De acuerdo con una entrevista que dio a la revista Harper’s Bazaar del Reino Unido la actriz explicó que tras casi 20 años de trabajar en el extranjero, además de la pandemia y la situación actual de EEUU, le han hecho poner muchas cosas en perspectiva.

“El tener seis hijos, me recuerda diariamente lo que es más importante. Pero después de casi dos décadas de trabajo internacional, esta pandemia y este momento en Estados Unidos me han hecho repensar las necesidades y el sufrimiento dentro de mi propio país. Me estoy enfocando tanto a nivel global como nacional. Por supuesto, están vinculados”, explicó Jolie.

Zahara Jolie-Pitt tiene apenas 15 años de edad (Foto: Instagram@angelinajolie)

Ahora la también directora, ve un vínculo en el sufrimiento de quienes han tenido que huir de su hogar, y en la discriminación latente que se vive en su país. Y ella no pudo evitar llevarlo a lo personal, pues sabe que la injusticia es tal que el sistema la ayudaría a ella, pero no a su hija de 15 años.

“Hay más de 70 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares en todo el mundo debido a la guerra y la persecución, y hay racismo y discriminación en Estados Unidos. Es intolerable un sistema que me proteja pero que no proteja a mi hija, ni a ningún otro hombre, mujer o niño en nuestro país en función del color de la piel”, aseveró.

La productora enfatizó que los cambios no pueden ser solamente en la comprensión de la situación de la otra persona, sino que se deben reflejar en la ley e incluso en la educación de la sociedad.

Angelina Jolie adoptó a Zahara cuando apenas tenía seis meses de edad (Foto: Instagram@angelinajolie)

“Necesitamos avanzar más allá de la simpatía y las buenas intenciones hacia leyes y políticas que realmente aborden el racismo estructural y la impunidad. Poner fin a los abusos en la policía es solo el comienzo. Va mucho más allá de eso, a todos los aspectos de la sociedad, desde nuestro sistema educativo hasta nuestra política”, agregó.

Por lo pronto, Jolie tiene esperanza en las generaciones de ahora y en el futuro, pues las protestas le han demostrado que la solidaridad podrá causar oleadas de cambios para beneficiar a aquellos de los que poco se escucha.

“La forma en que las personas se están levantando, diciendo que están cansados de las excusas y las medidas a medias, y mostrando solidaridad entre ellos ante las respuestas inadecuadas de los que están en el poder. Parece que el mundo se está despertando y las personas están forzando un cálculo más profundo dentro de sus sociedades. Es hora de hacer cambios en nuestras leyes y nuestras instituciones, escuchando a aquellos que han sido más afectados y cuyas voces han sido excluidas”, exclamó.

Brad Pitt, Angelina Jolie y sus hijos en 2011 (Crédito: Shutterstock)

La actriz adoptó a Zahara de un orfanato en Etiopía en 2005, cuando la bebé tenía apenas seis meses de edad. Y, aunque Brad Pitt la acompañó a ese viaje en el que conoció a la pequeña, él adoptó tanto a Zahara como a Maddox Jolie-Pitt hasta un año más tarde.

Fuente: infobae.com