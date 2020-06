ATT: Está prohibido el corte de telecomunicaciones y proveedores deben habilitar el servicio gratuito

Ante los diferentes reclamos por un servicio deficiente de operadores y proveedores de telecomunicaciones en el país, la ATT aclaró que están prohibidos los cortes y que las empresas deben habilitar el servicio gratuito «mantengámonos conectados».

Según la ATT, basada en el Decreto Supremo 4250, en caso de que los usuarios tengan deudas de dos o más facturas, los proveedores deben habilitar el servicio gratuito y no proceder al corte.

En el plan postpago y prepago, para el servicio de llamadas locales (telefonía fija), las empresas deben otorgar al menos 10 minutos al mes o el 10 por ciento de lo contratado.

Para los usuarios de internet a través de redes móviles, las operadoras deben otorgar WhatsApp ilimitado (solo mensajes), llamadas ilimitadas para dos números, 10 minutos en llamadas, 500 megabytes y 10 mensajes de texto.

Para el servicio de televisión, se debe otorgar toda la grilla de canales nacionales y cuatro canales internacionales del paquete contratado.

En el caso del internet fijo, las operadoras están obligadas a brindar gratuitamente al menos 1 Mbps o el 10 por ciento de la velocidad contratada.

«En caso de imposibilidad técnica demostrada ante la ATT, el operador o proveedor deberá mantener al usuario en su plan contratado», señala la entidad fiscalizadora.

Las empresas están obligadas a informar a cada usuario, siete días antes, la habilitación del servicio gratuito, que no tiene costo alguno.

Una vez que el operador habilita el servicio gratuito, se suspenderá el plan contratado. Cuando el usuario pague sus facturas se habilitará el servicio que contrató.

Las empresas están prohibidas de imponer sanciones o multas a los usuarios. Asimismo, tienen la obligación de generar planes de pago de hasta seis meses a solicitud de los usuarios.

La ATT habilitó el número gratuito 800-10-6000 y la línea de WhatsApp 71536640 para que los usuarios denuncien cualquier irregularidad o atropello.

También pueden ingresar a este enlace para poder hacer sus denuncias.

Pese a advertencia, usuarios reclaman por el deficiente servicio

A pesar de las advertencias y las aclaraciones que hizo la ATT, cientos de usuarios expresan en las redes sociales sus quejas contra las empresas que les provén servicios.

Las quejan son diversas. Muchos reclaman por la calidad del servicio pese a tener sus cuentas al día, otros lamentan que no se pueda pagar en algunas operadoras y varios se quejan porque las empresas no informan sobre la reducción en el servicio.

Justamente ese es el reclamo de muchos!@LuixSP .

Ayer me pasé casi dos horas bajo el sol para pagar y me salen con que no puedo pagar.

Le llame 10 veces y me pidieron que vaya a la oficina, donde hay filas interminables y el foco de contagio está en su punto,

Terrible atención

