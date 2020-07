Comisión legislativa convoca a declarar a la canciller Longaric y a Mostajo en el caso ‘respiradores’

La comisión mixta del Legislativo que investiga el caso respiradores publicó la lista de las nueve personas que serán convocadas a declarar ante esa instancia. Entre los requeridos está la canciller Karen Longaric y el embajador Mohammed Mostajo-Radji, quien se encuentra en Estados Unidos. Los ciudadanos requeridos deben explicar su participación en la compra con sobreprecio de 170 respiradores mecánicos para la atención a los pacientes críticos con coronavirus.

El presidente de la comisión mixta, senador Ciro Zabala, explicó que en la primera etapa de declaraciones se llamará a los que están privados de libertad y, luego, a los que están cumpliendo labores públicas o están desocupados.

Además de Longaric y Mostajo-Radji, la instancia legislativa convocó a Fernando Valenzuela, ex director jurídico del Ministerio de Salud; Giovanni Pacheco, ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem); a las ex consultoras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ana Fernanda Espinoza y Gabriela Pérez; a los exministros Aníbal Cruz y Marcelo Navajas; y a David Pareja Lozada, ex cónsul de Bolivia en Barcelona.

No está en la lista Fernando Humérez, quien fue denominado el ‘testigo clave’ del caso y que ahora guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz. La hermana de Humérez llegó a la comisión mixta hace unas semanas para entregar un audio que supuestamente desvincula a su familiar del caso y que muestra que fue obligado a declarar.

«Se presentó toda la documentación enviada a todas aquellas personas o instituciones que tienen algo que ver y fue trabajada en función de la información expresada en general por la prensa y se aceptó los cuestionarios y las cartas enviadas», explicó el senador Zabala.

En una entrevista con EL DEBER, Longaric descartó la vinculación en este caso y dijo que la Cancillería no fue parte de la compra de los 170 respiradores mecánicos a la empresa española IME Consulting.

Recordemos que la Fiscalía determinó que hubo un sobreprecio en esta adquisición.

Zabala acotó que un segundo grupo de entrevistados saldrá de la documentación que se solicitó al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Fuente: https://eldeber.com.bo