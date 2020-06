Cooperativas mineras de Oruro se declaran en emergencia por pago de energía eléctrica

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro, Roberto Escobar, informó que las cooperativas mineras del departamento de Oruro, no se encuentran con la capacidad económica para realizar la cancelación por el consumo de energía eléctrica, monto adeudado durante la cuarentena desde el mes de marzo.

Los mineros cooperativizados se declararon en estado de emergencia ante la exigencia de la gerencia de la Empresa Nacional de Electricidad, para quevesta deuda acumulada desde el mes de marzo sea cancelada en su totalidad, y ante esta exigencia no descartan asumor movilizaciones Enel futuro.

Sabemos a cabalidad que los contratos firmados se deben cumplir, pero sí, en esta ocasión ENDE realiza los cortes de energía por el incumplimiento del pago en las diferentes cooperativas, esto generará directamente una tasa de desempleo difícil subsanar. Todos nuestros asociados tendrán que abandonar sus áreas de trabajo y eso generará un golpe a la economía de la región y el país. Deben recordar que el sector de la minera cooperativizada también a cumplido estrictamente con la cuarentena desde el primer día de su aplicación, medida asumida por el gobierno central ante la llegada de la pandemia del coronavirus, explicó Escobar.

Por su parte el gerente general de ENDE De Oruro, Ángel Blacutt, explicó a EL DEBER, que si las cooperativas mineras no realizan el pago correspondiente, la empresa eléctrica tampoco podrá cumplir sus compromisos económicos con las empresas responsables de la generación de energía eléctrica.

«Todo da vueltas en círculos y esta situación fue explicada a los dirigentes de las cooperativas mineras, en diversas reuniones que hemos sostenido, nosotros como empresa, solamente cumplimos con la distribución de la energía eléctrica que compramos a las empresas generadoras. Y si las cooperativas mineras no cumplen con la cancelación de sus deudas, nosotros no podremos cubrir esos montos», afirmó Blacutt.

El gerente explicó que como ENDE de Oruro, no tienen ningún vínculo contractual con la Fedecomin y que la relación contractual es con cada una de las cooperativas mineras.

Fuente: https://eldeber.com.bo