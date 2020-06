Copa a Añez: “De una vez diga que quiere prorrogarse hasta que termine la gestión”

La presidenta del senado, Eva Copa, respondió al pedido que realizó la primera mandataria del país, Jeanine Añez, respecto a postergar las elecciones “uno o dos meses más”, hasta octubre o noviembre, a raíz de la emergencia de coronavirs, y le pidió “ser sincera” con la población y admitir que tiene el deseo de “prorrogarse” hasta que acabe la gestión 2020.

Copa recordó que cuando se promulgó la Ley que postergaba las elecciones hasta agosto Añez había rechazado su promulgación al criticar que no se respetó la propuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que planteaba que los comicios sean en septiembre; y criticó que ahora también rechaza promulgar la nueva norma que posterga el proceso electoral por otros 127 días, hasta el 6 de septiembre.

En ese sentido, la Presidenta del Senado señaló que si Añez no promulga la Ley que posterga las elecciones hasta el 6 de septiembre, será ella misma quien lo haga, en cumplimiento a lo enmarcado en la Constitución.

Hace algunos días, Añez envió una carta Copa solicitándole hacerle conocer los estudios médicos y científicos que avalen que las elecciones podrán desarrollarse el 6 de septiembre sin que signifiquen un riesgo para la salud de la población,

Al respecto, Copa descartó entregar dicho estudio a la Presidenta del Estado, ya que, dijo, ese informe debería solicitarlo al TSE, puesto que fue esa instancia la que llegó a un acuerdo político con la mayoría de los partidos que participarán de los comicios.

“No puedo responder porque no está a mi cargo el Ministerio de Salud y no soy yo quien está haciendo seguimiento al número de reactivos que hay en el país, tampoco estoy al cargo de la unidad epidemiológica. Se están confundiendo los roles, ella es el Ejecutivo”, aseveró.

Copa, asimismo, criticó que sea el Gobierno el que no esté dando las garantías para que las elecciones se desarrollen con todas las medidas de seguridad que correspondan ante la pandemia del coronavirus.

Finalmente, recordó que si no se promulga esta nueva ley que posterga las elecciones hasta septiembre, aun estaría en vigencia la norma que acorta ese plazo hasta el 2 de agosto.

Esta mañana, la presidenta del Estado, Jeanine Añez, afirmó que postergar las elecciones “uno o dos meses más”, es decir, hasta octubre o noviembre de este año, “no le va a hacer daño a nadie” e, incluso, “será agradecido por todos los bolivianos”.

“Postergar un mes o dos meses no le va a ser daño a nadie, todos los bolivianos vamos a estar agradecidos (…) No es responsable no tener elementos suficientes que nos permitan saber si el día de la elección no se va a correr peligro de contagios”, aseveró en un acto público en Tarija.