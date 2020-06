Denuncian supuesto convenio de 2019 entre BoA y agencia de viajes por boletos a precios ‘preferenciales’

Algunos de los precios preferenciales y rutas que otorga BoA a la agencia de viajes de marzo a junio y de septiembre a noviembre son los siguientes, son por ejemplo, en la ruta Viru Viru – Buenos Aires – Viru Viru ($us 140), Viru Viru – Miami – Viru Viru ($us 278), Viru Viru – Madrid – Viru Viru ($us 590), La Paz – San Pablo – La Paz ($us 242), entre otras opciones. Hasta el momento, ni BoA ni la agencia de viajes se han pronunciado públicamente sobre esta denuncia.

Fuente: Detrás de la Verdad/Red Gigavisión