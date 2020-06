Diputada propone donación de plasma obligatoria o el pago de su tratamiento

Según el proyecto de ley las personas que no quieran donar su plasma deberán pagar todo el costo del tratamiento e internación.

Lamenta que hayan tantas personas que se hayan recuperado del Covid-19 y no quieran donar su plasma para que otras personas puedan recuperarse, por el contrario, muchas planean hacer un negocio de ello, «la vida no se negocia, la salud no está en negocio, es por ello que hemos presentado ante la cámara de diputados el proyecto de ley, para que las personas al momento de ser internadas firmen un compromiso diciendo que al momento de salir recuperados donarán su plasma», en caso de que no quisieran firmar ese compromiso deberían pagar el costo de su tratamiento.