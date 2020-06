EEUU: Una joven afectada gravemente por Covid-19 recibe un doble trasplante de pulmón

En el hospital Northwestern Memorial de Chicago (EE.UU.) se ha realizado con éxito un trasplante doble de pulmón a una paciente joven, gravemente afectada por covid-19, informa AP.

La paciente, de unos 20 años, fue intubada con un respirador artificial y conectada a una máquina de corazón-pulmón durante casi dos meses antes de la operación. La chica estaba sana, pero su condición se deterioró rápidamente a raíz de su hospitalización a finales de abril. El daño pulmonar comenzó a afectar también a su corazón y al hígado. Los médicos esperaron seis semanas para que su cuerpo eliminara el virus antes de considerar un trasplante.

Según el especialista que realizó el trasplante, Ankit Bharat, la cirugía de 10 horas fue un reto, porque el virus había dejado sus pulmones llenos de agujeros y casi fusionados con la pared torácica. Un patólogo que examinó sus pulmones confirmó que el daño era irreversible y la paciente necesitaba un trasplante para sobrevivir.

La joven permanece conectada a un respirador artificial mientras convalece de la cirugía, pero los médicos creen que sus posibilidades de llevar una vida normal son buenas. «Estamos anticipando que tendrá una recuperación completa», destacó el director médico del programa de trasplante de pulmón del hospital, Rade Tomic.

On the left are 2 lungs from a healthy patient.

On the right is a #COVID19 infected lung taken from a 20 year old who had a double lung transplant.

The extent and magnitude of damage is severe.https://t.co/vqVOoaYBZU pic.twitter.com/aSUnQEFPY8

— C. Michael Gibson MD (@CMichaelGibson) June 11, 2020