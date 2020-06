El Día del Maestro encuentra a cientos de profesores en conflicto por fuentes laborales

Los docentes destituidos de las Escuelas Superiores reclaman su reubicación en el sistema educativo.

Los maestros despedidos anunciaron que mantendrán sus medidas de presión por la restitución a sus fuentes laborales, de las que fueron apartados este año. La mañana de este viernes, en vísperas del 6 de Junio, Día del Maestro, los profesores realizaron diversas manifestaciones. Empezaron con la entonación del Himno al Maestro a los pies de su monumento en la avenida del Maestro, siguieron con una dramatización denominada "Regalos del Ministro", luego protagonizaron una marcha y terminaron con un mitin en las puertas de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, exigiendo la restitución de sus cargos. Sharid Veizaga, que tenía un ítem de educación superior en Villa Serrano, lamentó que a más de dos meses de ser despedidos, siguen en las calles y ahora, con una huelga de hambre sin causar ningún efecto en las autoridades. "Lamentablemente, hoy seguimos con este problema, ya son dos meses y más desde que fuimos sacados del sistema, no se ha respetado nuestro derecho a la estabilidad laboral, no se ha respetado nuestros documentos con el reglamento del escalafón, la Ley 070, incluso la Constitución Política del Estado", dijo. Señaló que el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, va en contra del Decreto Supremo 4199 y sigue con aseveraciones falsas. "Hoy se cumplen diez días de huelga de hambre en Chuquisaca, nuestros colegas que están en la Federación de Maestros Urbanos continúan con la lucha, al igual que nosotros que aquí día a día realizamos nuestros mitines de protesta", recalcó. La mañana de este jueves, después de rendir un sencillo homenaje a los pies del Monumento al Maestro y la marcha de protesta, protagonizaron una dramatización de lo que consideran que hizo el Ministro de Educación con ellos.

“Tenemos el apoyo de nuestra Confederación de Maestros Rurales a nivel nacional, que ayer sacó una instructiva informando de que desde el lunes se sumarán a las movilizaciones no solo por este problema sino también por las clases virtuales”, remarcó.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación destituyó a más de 500 profesores, de los cuales unos 40 corresponden al departamento de Chuquisaca.

Estos docentes desempeñaban funciones en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM).

“Detrás de nosotros hay muchas familias, miren, estamos frente a un 6 de Junio muy triste, puede ver a los colegas, todos están de negro. Lo consideramos al Ministro de Educación un asesino porque él ha asesinado nuestro derecho a la estabilidad laboral”, reprochó.

Dijo que el Ministerio no ha tenido consideración ni siquiera de profesores con enfermedades de base, colegas que han dado su vida por la educación en Bolivia.

“Muchos colegas no pueden llevar a sus hijos al hospital porque también se ha quitado este derecho a la salud, se ha quitado también lo que es llevar el pan cada día a nuestros niños, nuestras familias están ahí y en esta época de cuarentena que estamos viviendo nos han despedido, no nos escuchan, nos dicen flojos, nos dicen mentirosos, cosa que no es así”, subrayó.