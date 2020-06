El día que avergonzó al príncipe Harry y la mala relación con sus empleados: el explosivo libro que expone el «lado b» de Meghan Markle

«Royals At War” relata cómo la duquesa de Sussex se ganó la antipatía de su personal luego de convertirse en miembro de la familia real y deja entrever que la relación entre su esposo y el príncipe William se quebró por las dudas de los duques de Cambridge sobre la ex actriz

“Estándares muy altos” y una ‘”actitud entusiasta de Hollywood” pusieron a una recién llegada Meghan Markle en conflicto con su nuevo staff al convertirse en miembro de la familia real británica. Esa es la revelación más explosiva de los periodistas de investigación Dylan Howard y Andy Tillett en su explosivo libro alusivo, “Royals At War” (La realeza en guerra, en inglés).

De acuerdo al tabloide Daily Mail, que obtuvo acceso a la publicación, la duquesa de Sussex (38), que actualmente vive en Los Ángeles en la mansión de USD 18 millones del magnate Tyler Perry con el príncipe Harry (35) y su hijo Archie, alejó de esa manera al personal encargado de facilitar su transición a la realeza británica.

Al parecer, Markle abrumó a sus empleados con una rutina laboral que comenzaba a las 5 am con “bombardeos de mensajes de texto” que detallaban distintas tareas que esperaba que ellos cumplieran.

Una fuente dijo a los autores del libro: “Meghan puede ser difícil. Ella tiene estándares muy altos y está acostumbrada a trabajar en un ambiente de Hollywood. Sin embargo, hay un grado diferente de respeto en la casa real”.

«Royals at war» el nuevo libro que expone las peleas entre los duques de Sussex y Cambridge

La duquesa de Sussex fue tildada de “problemática” y se ganó el apodo “Me-Gain”, que se traduce al español como “Yo gano”. Un mote que dejó entrever el carácter, según muchos, ambicioso de la esposa del príncipe Harry.

Según el libro, la actitud de Meghan terminó con una rotación de personal “notable”, con cinco asistentes que renunciaron o fueron trasladados después de la boda del príncipe Harry en mayo de 2018. Por sus malos modos también tuvo roces con la esposa del príncipe William, Kate Middleton, su vecina en el Palacio de Kensington.

La mala relación entre los duques de Sussex y Cambridge terminó en la mudanza de Harry y Meghan a Frogmore House, una casa de campo vecina al castillo de Windsor, otorgada por la reina Isabel II como regalo de bodas. La pareja gastó más de USD 2 millones de las arcas públicas para refaccionar esa residencia, que ahora deberán devolver tras su salida de la familia real a principios de este año.

La californiana aparentemente no se adaptó al protocolo real tradicional dentro de la familia real, e intentó hacer las cosas a su manera. También apoyó organizaciones benéficas sin considerar los detalles de su patrocinio; sin una exhaustiva investigación previa.

En septiembre de 2018, el príncipe Harry y Meghan Markle dejaron a los asistentes del palacio y contrataron a la firma de relaciones públicas Sunshine Sachs, cuyos clientes incluyen a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lopez.

Howard , uno de los autores de “Royals At War”, afirmó: “Los expertos me dijeron que en ese momento que Meghan había quemado demasiados puentes. El Palacio está dirigido por una jerarquía de asesores, ayudantes y tesoreros que poseen el poder real. Una vez que Meghan se liberó de esas cadenas, no hubo vuelta atrás”.

Shawn Sachs y Keleigh Thomas Morgan, quienes representaron a la duquesa cuando era actriz, la guiaron a través de asuntos de alto perfil, incluida su participación de editora invitada en la edición británica de Vogue.

Sunshine Sachs es considerada una de las principales empresas de gestión de crisis de Estados Unidos. Y fue nombrada la principal empresa de relaciones públicas por el New York Observer en 2014. Fundada en 1991, tiene un staff de aproximadamente 185 personas y cuenta con corporaciones de alto perfil como Microsoft y eBay entre su clientela.

Kate Middleton advirtió a Harry sobre su casamiento con Meghan Markle

La familia real británica estaba tan preocupada de que el príncipe Harry se estuviera apresurando al casarse con Meghan Markle que incluso su cuñada Kate Middleton decidió intervenir.

Los autores afirman que la duquesa instó a Harry a tomar las cosas con calma, porque a Meghan le tomaría “tiempo, cuidado y atención” integrarse con la familia. El duque de Sussex tenía una estrecha relación con Kate, a quien llamaba “la hermana mayor que nunca tuve “‘. Sin embargo, desde entonces su relación con Kate y su hermano William ya no es la misma.

De acuerdo a las impactantes afirmaciones hechas en el libro, William estaba preocupado por el intenso romance de Harry con la estrella de “Suits” y le preguntó a su hermano menor “¿Es ella la correcta?”. La intervención bien intencionada de William no le cayó nada bien a Harry que ya había tomado la decisión de contraer matrimonio con Meghan, de quien se enamoró en una cita a ciegas en 2016.

Middleton también lo instó a tomar las cosas con calma. “Le recordó gentilmente que estaba saliendo con alguien con una vida, un pasado y una carrera completamente diferente y que tomaría tiempo, cuidado y atención para que se integrara”, escriben los autores de “Royals At War”. Pero las preocupaciones que expresaron los duques de Cambridge resultaron en que el príncipe Harry se convenciera de que la familia real e incluso los asistentes del Palacio estaban en contra de él y de su futura esposa.

La actitud de Meghan Markle que avergonzó al príncipe Harry

Markle “avergonzó” al príncipe Harry después de divulgar que estaba embarazada durante el día de la boda de la princesa Eugenia con Jack Brooksban que dejó a la novia y a su madre Sarah Ferguson ‘”furiosas”, según este nuevo libro.

Se dice que la duquesa de Sussex estaba tan emocionada con la noticia de la llegada de su primer hijo que no se aguantó y se lo contó a varios integrantes de la familia real durante el enlace de la hija del príncipe Andrés el 12 de octubre de 2018.

Con esa noticia, Markle le robó todo el protagonismo a Eugenie en su gran día en el castillo de Windsor. Los autores de “Royals At War” afirman que la actitud de su esposa dejó a Harry sintiéndose “muy avergonzado”.

Los duques anunciaron públicamente que esperaban a su primer hijo en la víspera de su gira real por Australia y Nueva Zelanda el 15 de octubre de 2018. En mayo de 2019 se convirtieron en padres de Archie Harrison Mountbatten, séptimo en la línea de sucesión al trono británico.

