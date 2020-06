El DT Núñez dirige a Nacional por Zoom con sueldo congelado

lunes, 8 de junio de 2020 · 00:03

Paola Calle / La Paz

Pese a tener el sueldo congelado, el director técnico Sebastián Núñez trabaja de forma virtual con su equipo. De Concón a Potosí, el chileno entrena a Nacional Potosí a través de Zoom. Dejó de cobrar su sueldo “para que funcionarios del club que ganan poco reciban salarios” en esta crisis.

Núñez tomó el timón de Nacional el 10 de marzo ante la salida de Jeaustin Campos. El 5 de mayo el entrenador de la banda roja llegó a un acuerdo con la dirigencia para no cobrar su salario hasta que retorne el fútbol ante el receso por la pandemia del coronavirus. Ya son dos meses que el técnico dirige las prácticas desde su tierra natal.

La idea del entrenador es colaborar con el equipo, que se vio afectado económicamente. “Dejamos de cobrar para que puedan cobrar el resto de funcionarios del club que ganan mucho menos que nosotros. Nos vinimos (a Chile) para pasar la cuarentena con nuestras familias. Desde acá dirigimos los entrenamientos todos los días”, señaló Núñez. El director técnico manifestó que el equipo está bien, aunque con “la incertidumbre de cuándo se volverá”.

Previo a su viaje ya el cuerpo técnico dejó toda la planificación al equipo. Núñez retornó a su país vía terrestre, caminó 22 horas junto a sus colaboradores Cristian Cárdenas e Ignacio Benavente. “Yo tengo contrato hasta diciembre y lo que hicimos es congelarlo y no vamos a cobrar en esos meses que no hay fútbol. Es que todos debemos ayudar porque no hay actividad”, explicó el chileno.

Núñez llegó a un acuerdo salarial con la dirigencia de Nacional por marzo y abril y después accedió a congelar su sueldo sin descuidar el trabajo del primer plantel. “Estamos haciendo esto para que el club pueda responder a los juveniles y demás porque sabemos que tenemos sueldos altos en comparación de las personas normales y por eso tenemos que ponernos la mano al pecho. Sé que no es fácil estar sin sueldos pero hay que ayudarnos ente todos”, enfatizó Núñez.