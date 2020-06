La polémica entre el procurador general del Estado, José María Cabrera, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, por el caso de “fraude electoral” se acrecienta. El primero dice que el vocal se querella tarde y “contra nadie”.

“Dicha querella no cumple con un requisito esencial del Código Procesal Penal y es la identificación de las personas que se querella. Entonces, esta querella se la dirige contra nadie, contra los que resultasen ser autores cómplices y encubridores”, afirmó la autoridad del Estado en una entrevista en la red Unitel.

¿Contra quién debe apuntar la querella? El procurador consideró que la denuncia debe apuntar a la “larga lista” de exvocales del TSE y los tribunales departamentales, además de muchos exfuncionarios y particulares que “tienen imputación formal”.

“Una imputación formal se emite cuando se tiene ya indicios de la probable comisión de un delito, de los cuales es objeto ya de una investigación de más profundidad”, argumentó.

“De manera que haber presentado una querella a las primera semanas, cuando no había una imputación en contra de posibles autores, es válido, pero no así después de siete meses, cuando ya hay decenas de exautoridades y personas particulares imputadas e incluso guardan detención preventiva”, añadió.

Crítica

La crítica sobre una demanda “legalmente defectuosa” atribuida al TSE no es nueva. Cabrera la hizo pública el martes, horas después de que el TSE comunicara su decisión de sumarse a la querella, pero “contra quienes resultaren autores, cómplices, instigadores y/o encubridores de la presunta comisión de delitos electorales durante el proceso «Elecciones Generales 2019”.

“Legalmente se torna como defectuosa la querella presentada, tan tardía y tan extemporalmente por el presidente del TSE”, insistió Cabrera este jueves luego de remarcar que “quien tiene que dar una explicación al pueblo” por ese “inexplicable” hecho es Romero.

“Todas las autoridades, y sin ninguna excepción, tenemos la obligación de rendir cuentas por los actos y omisiones en el ejercicio de nuestras funciones”, sostuvo Cabrera.

Réplica

Para Romero, sin embargo, la demanda presentada por la Sala Plena del TSE es “sólida” y está “fundamentada en derecho”.

“El TSE no comenta las declaraciones de otras instituciones o dependencias de otros poderes, sin embargo, podemos señalar que la querella que se ha presentado es sólida y está debidamente fundamentada en derecho”, aseguró el miércoles en una entrevista en la red RTP.

El caso está en manos de la Fiscalía y tiene fundamento en la auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA) que halló graves irregularidades en el proceso del cómputo. No obstante, investigadores y una publicación del estadounidense The New York Times han cuestionado esa conclusión.

Desde el Gobierno apuntan al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, quien renunció al poder en medio de la convulsión que devino de las denuncias de fraude electoral.

Fuente: La Razón