En Cochabamba y Potosí castigan a representantes con polleras y burros

“Burro para que se vayan los concejales inútiles”. Este fue el peculiar letrero que cargaba un burro en la plaza principal de la ciudad de Potosí, como muestra de protesta de algunos ciudadanos contra el Concejo Municipal de la capital. En K’ara K’ara, Cochabamba, un grupo de pobladores puso polleras a sus dirigentes por no convocar a movilizaciones contra la cuarentena rígida, vigente desde este lunes.

Los vecinos del Distrito 1 de la Villa Imperial se movilizaron este lunes contra los concejales. La protesta se debió a dos razones: el incumplimiento del pago de la Canasta Familiar -comprometida hace 15 días- y el conflicto entre los dos alcaldes municipales: Luis Alberto López y Carlos Carmona.

“Han pasado 15 días y no existe esa canasta familiar, no es lo mismo estar sentado con un sueldo de 16 mil bolivianos como están sentados en sus curules los concejales, que vivir del día como estas personas que están aquí presentes. Estas personas no están pudiendo trabajar por las restricciones por esta cuarentena que nos está perjudicando, pero no hay interés de las autoridades”, sostuvo Antonio Gonzales, uno de los que protestaba, a radio Kollasuyo.

El 16 de junio de 2020, el Concejo Municipal de Potosí eligió al concejal suplente Carlos Carmona como alcalde de esa capital, en reemplazo de Luis Alberto López. Sin embargo el burgomaestre removido presentó una acción de amparo constitucional contra el Concejo Municipal por la designación ilegal de Carmona. La Ley de Partidos Políticos rechaza la elección de un acalde si éste es un concejal suplente, ese es el caso Carmona designado por una mayoría de concejales afines al MAS.

