En UD consideran que un estudio debe respaldar la fecha de las elecciones

lunes, 8 de junio de 2020 · 18:30

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Página Siete Digital

En Unidad Demócrata (UD) consideran que un estudio de expertos en salud debe respaldar la definición de la fecha de las elecciones generales, propuesta para el 6 de septiembre, porque aseguran que no es suficiente un acuerdo político como el alcanzado por algunos frentes políticos con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la anterior pasada.

“La posición de la Alianza Juntos es que cualquier decisión tiene que estar basada en informes científicos, no sólo de las instancias nacionales sino internacionales; pero ya hay una fecha propuesta, nosotros la vamos a respetar, pero vamos a estar muy atentos, como el pueblo boliviano, a la evolución de la pandemia y a las decisiones que se puedan tomar en ese marco”, sostuvo el vocero de Juntos, José Luis Bedregal.

El pasado 2 de junio, el presidente del TSE, Salvador Romero, afirmó que “el proyecto prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre. Una vez publicada la ley, el Órgano Electoral fijará ese día como fecha de la elección general 2020 a través de una resolución”. Y, entonces, dijo que la reanudación de las actividades preelectorales se reanudará a mediados de julio.

Carlos Mesa, el abanderado de Comunidad Ciudadana, que participó del acuerdo junto a Luis Arce (MAS) y Jorge Tuto Quiroga (Libre 12), afirmó que “la elección tiene que hacerse porque vivimos una crisis política, porque el Gobierno transitorio está agotado y porque le hemos dado muchos meses más de gobierno en el legislativo al Movimiento al Socialismo, más allá de lo que le correspondía hasta el 22 de enero pasado, y eso genera confrontación, incertidumbre y una prolongación innecesaria, que dé solución se ha convertido en problema”, dijo la semana pasada.

Bedregal afirmó que “hemos señalado de manera permanente que vamos a ir al proceso electoral, en función del calendario y la fecha que convoque el TSE, que es la instancia responsable de este tema”, pero, continuó, “lo que sí hemos pedido y les vamos a seguir pidiendo es que ponga por encima de cualquier interés, la seguridad de la gente, la salud, la vida de las personas y eso es primero ante cualquier objetivo”.

El lunes (8), la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 691 “De modificación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020”, que establece que las elecciones generales se realizarán en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de mayo de 2020, vale decir hasta el domingo 6 de septiembre del presente año.

El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata y parte de la Alianza Juntos, sostuvo que por principio “consideramos que se debe llevar adelante las elecciones y el voto popular debe elegir al próximo gobernante” pero, prosiguió, “primero está la salud y la vida” porque “en este momento hay sufrimiento y preocupación en Trinidad, Chapare, Llallagua, Santa Cruz y Norte de Potosí”.

El legislador estimó que en los próximos meses se registrarán más personas contagiadas porque no hay fecha para que el Covid-19 sea controlado. “Lo primero que tenemos que hacer es atender la salud de toda la población; estamos muy seguro de que no hay un solo boliviano que esté pensando en campaña electoral sino todos están preocupados en salud”.

Barrientos afirmó que un acuerdo político no garantiza que el 6 de septiembre no habrá coronavirus en el país. “¿Quién puede garantizar? ¡Nadie! Habrá que hacer una valoración científica y los especialistas son los indicados para que se manifiesten y no los políticos”, añadió.

Hasta el domingo, el ministerio de Salud contabilizó 13.643 pacientes con Covid-19 a nivel nacional y, por departamentos, Santa Cruz se ubica en el primer lugar con 8.676 casos, Beni 2.511, Cochabamba 1.097, La Paz 754, Oruro 260, Potosí 183, Pando 65, Tarija 58 y Chuquisaca 39. Además de 465 fallecidos.

Fuente: paginasiete.bo