Fianza de un millón de dólares para policía acusado de matar a George Floyd

Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis (Minnesota) acusado de acabar con la vida de George Floyd, compareció este lunes (08.06.2020) por primera vez ante la corte presidida por la jueza Jeannice Jenkins, quien le impuso una fianza de 1,25 millones de dólares, con la opción de reducirla a un millón si cumple con una serie de condiciones.

El exagente de 44 años, detenido en una prisión de alta seguridad del estado de Minnesota, apareció después del mediodía con un traje naranja de prisionero en una pantalla en una sala de audiencias en un tribunal en Minneapolis, norte de Estados Unidos. Chauvin, quien fue filmado el 25 de mayo presionando su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi nueve minutos hasta que éste, esposado, dejó de respirar, fue imputado la semana pasada de un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo de homicidio involuntario.

La magistrada estableció que, para poder optar a una reducción en su fianza, Chauvin deberá comprometerse a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minnesota y no tener contacto con la familia de George Floyd.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Fianza millonaria para sus excolegas

Ni Chauvin ni su abogado, Eric Nelson, pusieron objeción a la fianza, una suma que muy probablemente no podrá recaudar, ni a estas condiciones durante esta vista judicial que se inició en torno a las 12.45 hora local (18.45 GMT) y se prolongó durante unos quince minutos. El fiscal estatal Matthew Frank había pedido una fianza alta, considerando que Chauvin presentaba un riesgo de fuga debido a la gravedad de los cargos y la fuerte reacción pública al caso.

Este fiscal presentó también cargos contra los expolicías Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane -detenidos bajo una fianza de 750.000 dólares-, presentes durante la detención de Floyd, por ayudar e instigar el asesinato en segundo grado. El asesinato de Floyd ha sido el detonante para una serie de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos desde finales de mayo, donde unas 40 ciudades declararon toque de queda nocturno para tratar de frenar los desórdenes y saqueos en los que derivaron las protestas.

DZC (EFE, AFP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.