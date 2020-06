Francia: al menos 3.000 niños fueron abusados sexualmente por miembros de la Iglesia católica

Una comisión investigadora independiente indicó que, según cifras preliminares, unos 1.500 clérigos y otros funcionarios religisosos perpetraron los abusos desde la década de 1950

Procesión de Pascua en una iglesia de París (Reuters)

Al menos 3.000 niños o menores de edad han sido víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Francia desde 1950, dijo el miércoles el presidente de una comisión independiente creada para investigar las denuncias.

Jean-Marc Sauve dijo en una videoconferencia que las cifras preliminares también indicaban que unos 1.500 clérigos y otros funcionarios de la iglesia perpetraron estos abusos en las últimas décadas.

Estas cifras provisionales proceden de un estudio inicial de los archivos diocesanos y de las congregaciones religiosas realizado por la Comisión Independiente sobre el Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase), creada en 2018 por el episcopado e integrado por una veintena de juristas, psiquiatras, sociólogos y otros especialistas tras la revelación de varios escándalos.

La Comisión también decidió prolongar hasta el 31 de octubre el llamamiento a posibles testigos o víctimas. “Hay que relanzarlo porque muchas víctimas no han sabido de nosotros o no han querido responder a nuestra petición porque hay aún mucho sufrimiento o porque creen que no servirá de nada”, dijo Sauvé en la emisora RTL.

Según detalló, el 30% de las víctimas tiene hoy más de 70 años y la mitad entre 50 y 70 años.

“Es la primera vez” que se hace una estimación de este tipo en Francia, dijo Sauve a la AFP. Y añadió que estaba “íntimamente convencido de que hay muchas más víctimas”.

En tanto, según detalló a Efe un portavoz de la comisión, esta cifra provisional de víctimas corresponde a las denuncias recibidas durante los últimos meses, que ascendió a un total de 5.300 testimonios. En algunas ocasiones los afectados denunciaron múltiples casos.

“Vidas arruinadas, destruidas, una imposibilidad de vivir y una dificultad considerable para superarlo”, expresó el presidente de la comisión al explicar las razones por las cuales muchas personas han tardado en hablar.

La Ciase, creada tras la revelación de varios escándalos, debe presentar su evaluación y recomendaciones entre finales de septiembre y principios de octubre de 2021.

(Con información de AFP y EFE)

Fuente: infobae.com