Gigavisión decide repliegue temporal de Junior Arias; denuncia «maquinación» en su contra

El canal de televisión Gigavisión denunció este miércoles que ha recibido información de que existen presuntas instrucciones a la Policía para realizar seguimiento, «maquinación» y un “trabajo sucio” en contra suya, por lo cual ha decidido replegar con licencia temporal al periodista Junior Arias, quien develó casos de corrupción gubernamental en las últimas semanas.

El pronunciamiento estuvo a cargo de Jorge Arias, quien es la cabeza visible de Gigavisión.

Según la información revelada por Arias, se habría instruido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz realizar un seguimiento, persecución a la gente de Gigavisión, incluso para que se “componga algo” en el afán de incriminarlos.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Señaló que, según sus datos, el coronel Velasco, director de la FELCC, se había negado a cumplir esa instrucción, pero había “otra persona” que se ofreció a llevarla a cabo.

Jorge Arias afirmó que la versión fue tomada más en serio cuando el coronel Velasco fue destituido del cargo de jefe de la FELCC y fue reemplazado por la “otra persona”.

Aseveró que también hubo instrucciones para que órganos de inteligencia hagan ese “trabajo sucio” y que uno de ellos se negó.

Consideró que esta situación pone en peligro a su familia, siendo además Gigavisión una empresa familiar, por lo cual determinó pedirle a Junior Arias que se acoja a una licencia temporal de unos días.

“El objetivo (con la licencia de Junior) no es que estemos retrocediendo, no es que nos hemos muerto de miedo, somos además gente de trinchera así hemos sobrevivido, no es la primera vez que tenemos este tipo de dificultades. La razón es que queremos verificar si existen o no las condiciones en este país para realizar nuestro trabajo periodístico, queremos saber si el estado no se puede o no brindar las garantías que se necesitan para el ejercicio libre independiente y soberano de la libertad de expresión”, dijo Jorge Arias.

Junior Arias, a su turno, confirmó que dejará la pantalla temporalmente. “Me voy, asumo esta determinación tranquilo, satisfecho, con la frente en alto porque creo haber hecho un trabajo que lo único que ha tratado de dar a conocer a los ciudadanos y a los espectadores es una serie de hechos que han marcado presuntas irregularidades en el gobierno actual”, manifestó.

El periodista señaló que le preocupa la seguridad de su familia ante “amenazas veladas” de que se estaría tratando de “fabricar, sembrar pruebas”.

Junior manifestó que pudo generar la molestia del Gobierno con sus publicaciones de casos como los finiquitos irregulares en ENTEL, uso indebido de aviones por parte de la hija de la presidenta Jeanine Añez y el Ministro de la Presidencia, investigaciones en YPFB, la contratación que hizo Luis Revilla, aliado de la mandataria, para un hotel usado como centro Covid, el caso respiradores, pero la “gota que rebalsó el vaso” fue develar la compra millonaria de gases lacrimógenos.

“Lamento la cobardía y el abuso de poder de este gobierno que no tiene límites, pero sí tiene fecha de expiración. Asumo la determinación feliz, tranquilo y satisfecho creyendo que he cumplido con mi rol”, agregó Junior.

Anteriormente, el Ministerio de Gobierno acusó a Junior Arias de actuar con malicia y advirtió que no descansará hasta que se rectifique en el tema de los gases lacrimógenos. El caso ya generó reacciones del relatar de CIDH para la Libertad de Expresión y la Oficina de la Alta Comisionada de ONU que se pronunciaron en favor de proteger a la prensa.



Fuente: erbol.com.bo