Gobernación anuncia proceso penal por la nueva intervención del Sedes en La Paz

La Gobernación de La Paz anunció un proceso penal contra autoridades del Gobierno nacional por la nueva intervención al Servicio Departamental de Salud (Sedes), que fue realizada con la reposición en el cargo de René Sahonero.

“Si el Gobierno quiere intervenir el Sedes tiene que modificar la Ley de Autonomías y la Ley del Presupuesto General del Estado, no se puede intervenir por resolución ministerial ni por decreto supremo, porque son normas inferiores a la ley”, dijo Édgar Ramos, vocero de la administración regional.

Ayer, tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), se cambió nuevamente al director del Sedes de La Paz y después autoridades nacionales ingresaron a esas dependencias, en medio del rechazo de algunos funcionarios.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“El primer recurso que en abril presentamos ya está en curso, en cualquier momento el Tribunal Constitucional se va a pronunciar de forma definitiva y ahora tendremos que hacer lo mismo. El Gobierno no entiende, no aprende y no sabe de gestión”, agregó el portavoz de la Gobernación.

En la víspera el ministro delegado para el departamento, Iván Arias, explicó que la intervención se produjo por la nula coordinación que existía, en medio de la pandemia del coronavirus que tiene a La Paz como la cuarta región con más casos en el país.

Fuente: https://eldeber.com.bo