Goldman Sachs ve señales alentadoras: el mercado laboral de los Estados Unidos podría estar repuntando

Los analistas de la banca creían que el desempleo alcanzaría su peor momento en junio. Sin embargo, ahora creen que el máximo podría haber ocurrido el mes pasado

El mercado laboral de los Estados Unidos está mostrando las primeras señales de recuperación , según Goldman Sachs Group Inc. Una caída en las solicitudes por desempleo existentes, especialmente en los estados que reanudaron la actividad antes que otros, sugiere que la contratación por parte de las empresas podría estar empezando a repuntar, escribieron analistas liderados por el economista de Nueva York Jan Hatzius en un informe a clientes el domingo.

Los economistas advirtieron que la cifra de solicitudes de desempleo envían señales mixtas, las cuales dificultan la interpretación de los datos. En una etapa anterior de la crisis, las solicitudes iniciales de beneficios de desempleo, que continúan superando los 2 millones por semana, habían sido un buen indicador de la tendencia general. Sin embargo, a medida que las empresas comienzan a contratar de nuevo, las solicitudes de prestaciones existentes podrían ser un mejor indicador.

Los economistas de Goldman dijeron que esperaban que el desempleo alcanzara su peor momento en junio, con un 25%, pero ahora creen que el máximo podría haber ocurrido el mes pasado, cuando la tasa de desempleo alcanzó alrededor del 22%, según sus cálculos .

El empleo debería mejorar con bastante rapidez en la segunda mitad del año , dijeron, porque la mayoría de los despidos han sido temporales en lugar de permanentes.

No obstante, los cambios en el Programa de Protección de Nóminas, que probablemente el Congreso aprobará, podría frenar el incentivo para que las empresas vuelvan a contratar, dijeron.

¿Recuperación rápida?

Un informe emitido este domingo por el banco de inversión Morgan Stanley predice una recuperación de la economía global en forma de V, luego de haber tocado piso en el mes de abril.

En base a indicadores de movilidad de varios países y de diferentes datos (uso de tarjetas de crédito, ventas minoristas, etc) el informe da cuenta de un aumento en mayo (respecto de abril), dice que la recuperación en la industria será más rápida que la de los servicios y destaca la veloz y coordinada reacción de las autoridades económicas de EEUU, Europa e incluso Japón y China, con paquetes de estímulo monumentales y una acción que esta vez –dice el banco- tuvo escala, rapidez y coordinación.

El trabajo señala que los Estados Unidos puede terminar el año con un déficit fiscal de 24%, algo que no sucedía desde 1943, en tanto China tendría un déficit de 15,2% y Japón, de 14,2% del PBI debido a paquetes de estímulo que, a medida que los países salen de sus cuarentenas, se reflejan en mayor actividad. En los Estados Unidos, dice el informe, empieza a aumentar el consumo y en China ya se registran mejoras en el sector servicios, construcción, infraestructura, vuelos domésticos y ocupación hotelera.

Además, los analistas se entusiasman con estímulos adicionales en camino, como otro billón (millón de millones) de dólares de “soporte fiscal” que aprobaría pronto el Senado de EEUU y un “fondo de recuperación” de 750.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea lo cual, dice, apuntalaría una “recuperación sincronizada” en toda Europa en 2021.

La fuerza del rebote, dice el informe, haría que la economía global recuperaría el nivel de actividad pre-pandemia en 4 trimestres, comparado con los 6 que le tomó recuperarse de la recesión 2008/09.

El informe se reserva un toque de cautela por las tensiones entre EEUU y China y la posibilidad de un rebrote del coronavirus, pero dice que lo primero no llegaría a una escalada tarifaria y lo segundo puede ser contenido con “prometedores desarrollos en testeo, rastreo y tratamiento” de los casos que se vayan presentando.

La visión no es del todo sorprendente si se tiene en cuenta que hace pocas semanas Jason Furman, profesor de Harvard y ex titular del Consejo de Asesores Económicos de Barack Obama, les dijo a sus pares demócratas que la elección de noviembre será un desafío complicado, porque para entonces Donald Trump podrá jactarse de al menos cuatro meses de fuerte recuperación y de la creación de no menos de un millón de puestos de trabajo por mes.

