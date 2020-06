Hallan a paciente con Covid-19 fuera de su casa comprando pan; además amenazó con abrazar a funcionario

En la ciudad de El Alto, un paciente positivo de Covid-19 fue sorprendido fuera de su casa cuando salió a comprar pan. Ante los reclamos de servidores públicos, se molestó y amenazó con abrazar a uno de los funcionarios.

El caso fue denunciado por Henry Contreras, secretario municipal de Gobernanza, a tiempo de denunciar públicamente que existen pacientes positivos que no cumplen con la cuarentena.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

En el caso particular, indicó que se trata de un joven que es positivo, pero está asintomático. Su padre ya falleció por la enfermedad.

Señaló que, cuando se fue a verificar su domicilio, se le encontró afuera.

“Le hemos pescado en flagrancia, llegando con la bolsa de pan a su casa, sabiendo que está positivo y no debe salir de su casa. Se alteró y me amenazó, me dijo ‘te voy a venir a abrazar’”, relató Contreras.

El Secretario Municipal lamentó la situación y aclaró que el joven paciente rechazó ser llevado a un centro de aislamiento.

Acotó que los funcionarios de la Alcaldía previeron entregar canastas alimenticias para los pacientes, pero en un recorrido de tres, dos no estaban en su domicilio.

Señaló que incluso, en el Distrito 1, los vecinos le dijeron que el paciente estaba saliendo y yendo a trabajar.

Contreras señaló que por esta situación las autoridades se verían forzadas a optar por un control zonal, a pesar de que se debería guardar en reserva las identidades de los pacientes. Argumentó que los infectados que no cumplen la cuarentena están poniendo en riesgo a los demás alteños.

Fuente: erbol.com.bo