Imputan a un saqueador de 24 años por el asesinato de un policía retirado en EE.UU.

La Policía de San Luis (Misuri, EE.UU.) arrestó el domingo a Stephan Cannon, de 24 años, en relación con el asesinato del policía retirado David Dorn. La Fiscalía presentó cargos de homicidio en primer grado, robo, posesión ilegal de un arma de fuego y acción criminal armada.

Los agentes también arrestaron a otro sospechoso, Jimmie Robinson, acusado de robo, hurto y acción criminal armada. A diferencia de Cannon, retenido sin fianza a la espera del juicio, Robinson puede salir de la cárcel bajo fianza de 30.000 dólares en efectivo.

David Dorn, de 77 años, era capitán retirado de la Policía de San Luis. Lo mataron el 2 de junio cuando estaba protegiendo la casa de empeños Lee’s Pawn and Jewelry, perteneciente a un amigo, donde se activó la alarma antirrobo tras el asalto de unos saqueadores en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. Recibió un disparo en el torso y murió en el lugar.

Relative to the investigation into the murder of Ret. Capt. David Dorn, officers arrested Stephan Cannon & the @stlcao issued one count of Murder 1st, one count of Burglary 1st, one count of Unlawful Possession of a Firearm & two counts of Armed Criminal Action. Bond not allowed. pic.twitter.com/WzkXCa55fW

— St. Louis, MO Police (@SLMPD) June 7, 2020