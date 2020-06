La historia del basquetbolista que fue borrado de un equipo por humillar a Michael Jordan en un entrenamiento

Laron Profit tenía 23 años y jugaba en Washington Wizards, franquicia en la que el ex Chicago Bulls estuvo entre 2001 y 2003

La serie documental The Last Dance que está disponible en Netflix repasa la carrera de Michael Jordan en los Chicago Bulls, pero omite completamente las dos temporadas que el estadounidense estuvo en Washington Wizards, al volver de su segundo retiro y en donde no pudo brillar.

Allí, el hombre que había conseguido seis anillos de campeón jugó entre 2001 y 2003 con más de 35 años, edad que afectó directamente su juego, ya que estuvo muy lejos de su mejor nivel. Tanto es así que en varias prácticas sus compañeros de equipo más jóvenes lograron superarlo y esta semana se conoció la historia de uno de estos chicos que se animó a humillar a Jordan.

Laron Profit tenía 23 años y había sido seleccionado en el puesto 38 de la segunda ronda del Draft, por lo que las expectativas sobre su futuro en la NBA no eran demasiado altas. En un entrenamiento, el joven se animó a encarar a la superestrella con la que compartía equipo: “Le metió un tiro por encima de su defensa y, mientras volvía, le dijo: ‘No puedes defenderme con esas rodillas de viejo’”, recordó Rip Hamilton, integrante de aquel plantel, en diálogo con el podcast All The Smoke. “Michael estaba enardecido hasta el punto que, cuando me lo crucé a la salida, me miró como diciendo: ‘Este está fuera”, agregó.

Hamilton remarcó además que ese no fue el único cruce que tuvieron: “Cuando jugábamos partidos de entrenamiento, había mucho ‘trash talking’ (cruces verbales agresivos) con Jordan, pero yo sabía qué cosas se podían decir. Laron, en cambio, a veces se pasaba un poco. Yo no quería llegar ahí”.

Finalmente, la salida de su compañero se concretó. En ese mismo mercado de pases, Profit tuvo que marcharse a Orlando Magic, en donde ni siquiera jugó porque fue transferido directamente a Italia y más tarde a China, en un periplo que duró unos años hasta que en 2004 regresó a Washington para jugar con los Wizard, tras el retiro de Jordan.

El temperamento del máximo ídolo de la historia de los Bulls es más que conocido y queda claro también en la serie, en donde él mismo admite haber tenido varios cruces con compañeros y rivales, debido a la exigencia que buscaba y al nivel de competencia que mantenía dentro y fuera del vestuario.

Por su parte, Profit jugó algunos partidos en Los Ángeles Lakers y cerró su carrera en 2010 con la camiseta de Libertad de Sunchales de Argentina, en donde fue elegido como MVP de la Liga Nacional en la temporada que se consagró campeón del certamen.

Fuente: infobae.com