Leyes no oficializa renuncia al Concejo y pide informes a los secretarios

El Alcalde les envió una comunicación interna y les dio plazo hasta el 12 del presente mes para cumplir con ese requerimiento.

José María Leyes sale de la Alcaldía de Cochabamba, el 4 de junio de este 2020.

José María Leyes anunció su renuncia al cargo de alcalde de Cochabamba el pasado jueves, pero solicitó informes a sus Secretarios, a través de un memorándum con fecha del 5 de junio, y les dio un plazo de entrega hasta el 12 de este mes.

La nota está dirigida a todos los Secretarios, es decir, Municipal, de Asuntos Jurídicos, de Infraestructura, de Salud, Administrativo Financiero, de Planificación, de Atención al Ciudadano, de Gobernabilidad, de Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Humano y de Cultura y Turismo.

“Con la finalidad de elaborar el informe de gestión de los últimos cinco años del Órgano Ejecutivo del GAMC, el cual refleje las actividades, obras y proyectos ejecutados en esta administración edil y en virtud a las atribuciones que me confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización ‘Andrés Ibáñez’ y la Ley No. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, instruyo a ustedes en el ámbito de sus competencias elaborar un informe ejecutivo y documentando de las actividades y obras más relevantes de la secretaria a su cargo, el cual deberá ser presentado como fecha máxima hasta el viernes 12 de junio de 2020, impostergablemente”, indica el documento, al que accedió OPINIÓN, firmado por el Alcalde.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Leyes, tras conseguir el permiso laboral, anunció que le era imposible continuar al mando del municipio debido a que era víctima de persecución judicial, difamaciones, extorsiones y abusos. “He tomado la decisión de alejarme de la Alcaldía de Cochabamba”, señaló en conferencia de prensa el pasado jueves.

En esa oportunidad, indicó que una vez que el Concejo Municipal conforme su nueva directiva, los convocaría para iniciar “una transición responsable y ordenada, garantizando la continuidad de la gestión, en especial en la atención de la pandemia COVID-19”.

En tanto, el Concejo Municipal eligió a la nueva directiva, el viernes, que ahora está presidida por Édgar Gainza, como presidente. Estará acompañado de Joel Flores en la vicepresidencia y Ross Mary Llusco es la secretaria.

Leyes aún no formalizó su renuncia ante el Concejo Municipal y el Órgano Electoral. Sin embargo, según cercanos a la autoridad indicaron que no retrocederá en su decisión y que únicamente pretende brindar su informe de gestión y dará paso a la transición de mandato.

PROCESO Jimmy Almanza, abogado del Alcalde, señaló que hoy presentarán una solicitud de complementación y explicación de la resolución emitida el viernes en la audiencia de apelación, por el “Caso Comidas”, puesto que tienen algunas observaciones.

“Vamos a activar un recurso constitucional de defensa para tratar de dejar sin efecto el tema de la detención domiciliaria. No hay probabilidad o existencia de autoría en los delitos que atribuye el Ministerio Público porque se trata de un error administrativo y eso no puede considerarse un hecho delictivo o ilícito. El Alcalde no incurrió en riesgo de fuga u obstaculización para mantener una detención domiciliaria”, indicó.

El 27 de mayo, se emitió la resolución de imputación formal contra Leyes por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. El Ministerio Público solicitó su detención preventiva por el “Caso Comidas”, pero el juez dictó su detención domiciliaria con derecho al trabajo, el 28 de junio.

El 5 de junio, la vocal, en la audiencia de apelación, mantuvo la detención domiciliaria de Leyes, en las mismas condiciones

Fuente: https://www.opinion.com.bo