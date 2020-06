Médicos del sistema público solicitarán retorno a la cuarentena rígida por incremento de casos Covid-19

Médicos del sistema público de todo el país decidieron este miércoles solicitar de manera oficial a las autoridades nacionales retornar a la cuarentena rígida por incremento de casos covid-19, según el sector varios hospitales en Bolivia colapsaron su capacidad de atención.

El ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, en entrevista con el programa Antes del Mediodía de Radio Fides, afirmó que las demandas de atención fueron rebasadas.

“Ya no podemos hacer laboratorio como dice el Cenetrop, ya no tienen espacio en terapia en varios nosocomios, el hospital del Niño ya no da en su capacidad de atención de emergencias”. Según Romero, la situación del sistema de salud, obliga a los profesionales en salud a realizar el pedido.

El sector emplazó a la población apoyar la decisión para evitar más contagios y decesos. “Estamos yendo a esta crisis si no paramos esto”, concluyó.

