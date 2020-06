Miguel Bosé denunció censura de Facebook, criticó el apoyo de Pedro Sánchez a Bill Gates y reiteró su oposición a las vacunas

El popular cantante español es un militante contra la vacunación masiva en todo el mundo. Señaló que la red social eliminó su mensaje y que el gobierno español debería mirar más a las empresas del país antes que a la fundación del dueño de Microsoft

Una vez más, Miguel Bosé (64 años) se mostró como el ferviente activista contra las vacunas que es. Nuevamente por Twitter. ¿El motivo? Denunció que Facebook censuró uno de sus mensajes en el que cuestionaba con severidad la decisión de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. de apoyar con millones de euros a la Fundación Gates, conducida por Bill y Melinda, el fundador de Microsoft y su esposa, respectivamente.

“Con respecto a la censura que he tenido en Facebook: perdón Señor Sánchez, rectifico mi nota censurada, no esperaba menos”, comienza su hilo de diez tuits que escribió hoy el cantante nacido en Panamá en 1964. “GAVI, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, con la que la Fundación Bill & Melinda Gates colabora activamente, ya que la mayoría de su inversión está destinada a la investigación en el área de las vacunas, (he tenido que rebajarme a Wikipedia para reunir información que no sea sospechosa de CENSURA), es la organización a la que usted acaba de otorgar 50M€ (esto lo dice usted), de las arcas públicas, no de su bolsillo, para apoyar su campaña de vacunación a niños sobre todo en países pobres o subdesarrollados, encomiable labor caritativa, veremos sus consecuencias”, señaló el talentoso músico.

Hace dos días, Bosé ya había reprochado al gobierno socialista por su alianza con Gates. “La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill & Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo”, había aseverado el cantante. Hoy continuó con su campaña anti-vacunas diciendo que la donación que Sánchez hizo a la institución del fundador de Microsoft lo convierte en “su socio”.

Miguel Bosé descargó su furia en Twitter sobre la alianza entre Pedro Sánchez y la Fundación Bill y Melinda Gates para hacer vacunas (Twitter)

“Ese gesto, a usted le hace por tanto socio del señor Bill Gates, estrechando así con él y Melinda (que va en el paquete), la relación que entre ambos se hizo pública el día que usted donó 125M€ del dinero de los contribuyentes a la Fundación Bill & Melinda Gates, espero ardientemente que no fuese de su bolsillo (si no, ¡menuda ruina!)”, lanzó Bosé. “Todos, absolutamente todos menos usted y sus secuaces, sabemos a la perfección quién es y qué persigue este oscuro ser. Sino, infórmese, que en general le hace falta”, dijo el músico en referencia a Gates.

Bosé también pone sobre la mesa una sospecha sobre la verdadera intención de Sánchez en su alianza con GAVI. “¿Acaso tiene usted acciones en dicha empresa? ¿Qué beneficios le prometen? Porque a los españoles, nos consta que ninguno. ¿Quizá esté lanzando usted una buena pista para señalarnos la ubicación de su posible futura puerta giratoria?, pregunto”. En rigor, la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI, por sus siglas en inglés) no es una farmacéutica, sino una asociación para proporcionar vacunas contra las enfermedades infecciosas que aquejan a los niños, y en ella colaboran diversos organismos, como Unicef, la OMS, el Banco Mundial y la propia fundación que refiere el cantante.

“Menuda campaña de publicidad aparentemente gratuita. Debería usted hacer lo mismo con las miles desde empresas españolas que se desangran bajo su desesperada política económica pero esta vez, no dándoles las gracias, si no pidiéndoles perdón”, continuó su descarga furiosa en Twitter. Y siguió su campaña anti-vacunas: “Las vacunas… y esto se lo sugiero para salvar su dignidad, antes de que se la clave a un niño, un anciano o cualquier ciudadano, tenga usted la obligatoria y responsable decencia de informarse sobre el contenido de las vacunas en general, y después mirarle a la cara a los españoles y jurarles que lo que les va a inyectar está absolutamente fuera de todo riesgo o de lo contrario se hará usted responsable de todas y cada una de las consecuencias que puedan causar y o afactar a su salud”.

“Pero no creo que usted tenga lo que se necesita”, dijo y concluyó: “Hablo de honestidad, no sea usted mal pensado. Ahí lo dejo… le sigo escribiendo tras la próxima censura. Mientras tanto, mantengo lo dicho. Yo dijo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates”.

