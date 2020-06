Ministra de Salud anuncia pacto para iniciar institucionalización de ítems otorgados a las regiones

La ministra de Salud, Eidy Roca, anunció que se acordó con los colegios médicos, dar inicio al proceso de institucionalización de ítems otorgados en el país. También, reiteró que los Servicios Departamentales de Salud que no cumplan con sus funciones serán intervenidos.

Roca calificó de enriquecedor el encuentro, con los profesionales de salud, porque permitió hacer un análisis de la situación en cada región, se acordó «el inicio del proceso de institucionalización de los ítems» que se han entregado este año a los departamentos.

«El Ministerio de Salud va a seguir asumiendo su rol rector del sistema y, amparado en la ley, vamos a intervenir cuando sea necesario los Servicios Departamentales de Salud que no estén cumpliendo, que no estén apoyando y que no estén realizando sus funciones especialmente con relación a la contingencia que estamos viviendo«, manifestó.

Equipamiento

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

La ministra informó que en los próximos días, seguirán implementando unidades de terapia intensiva y se realizará la distribución de respiradores.

Sin embargo, no indicó la cantidad que será destinada a cada departamento. «No tengo la cifra exacta de lo que se va a entregar porque hay un equipo que se ocupa de todo esto», manifestó.

«No nos centremos en la terapia intensiva, pareciera que nos interesa más que nada los equipos donde la gente llega a morir», indicó y pidió tener conciencia para que la población avise a las autoridades sanitarias cuando tiene sus primeros síntomas, «porque si se detecta en ese momento es muy probable que no tenga que llegar a la terapia intensiva. Eso es responsabilidad de cada ciudadano».

Fuente: https://eldeber.com.bo/