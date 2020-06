«No estamos aferrados a continuar con el contrato»

Campeones

jueves, 4 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Marco Mejía / La Paz

José Quiroga, propietario de la empresa Sport TV Rights, espera que los clubes resuelvan en un consejo superior la licitación que lanzó la Federación Boliviana de Fútbol para comercializar los derechos de televisión por el período 2021-2024.

Como la entidad federativa manifestó que retomará esa convocatoria, el empresario sostuvo que analizará si se presenta o no, ya que aclaró que no se “aferra” a la posibilidad de seguir transmitiendo el fútbol boliviano.

¿Cómo ve usted el panorama de los derechos de televisión luego de la reunión que tuvo con cuatro presidentes de los clubes profesionales?

Es algo que los clubes deben resolverlo institucionalmente con su dirigencia (FBF), nosotros les manifestamos a los cuatro dirigentes que no es un tema que nos incumbe, en el sentido de que la federación tiene su estatuto y en la medida que se respete esa normativa irá por buen camino; pero si no lo respetan, el desenvolvimiento no será bueno.

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, indicó que si el negocio de la televisión es malo, no entendía por qué su empresa está interesada en pagar por el balompié nacional, ¿qué dice usted?

Yo no digo que quiero los derechos, nosotros tenemos una opción preferencial, para él no debe ser rentable el fútbol, ya que pierde dinero si le vende el fútbol sólo a Tigo, transmitir el fútbol tiene un costo de producción que es lo que le cobra Tigo. Lo que no es rentable son los contratos de él, respetamos que sean autónomos ahora, a nosotros nos buscaron la federación y la Liga en su momento para que nos encarguemos de la producción y la comercialización porque no había quién lo compre, pero quiero aclarar que la empresa no vive del fútbol nacional.

¿Se van a presentar a la licitación?

Si hay una licitación, analizaremos si seguimos o no, porque no nos afecta continuar o no con el contrato, no estamos aferrados, creo que el señor Claure tiene una apreciación equivocada. Cualquier empresario que sea hábil hace algo para ganar dinero y nosotros no hemos ganado las sumas que todos piensan, pero todo el mundo tiene el derecho de decir lo que piensa, aunque se debe ser serio con las manifestaciones. No estamos para hacer polémica, respetamos lo que piensan las personas.

¿Es factible lo que pretenden los clubes, recibir no menos de 45 millones de dólares por sus derechos de televisión?

No le puedo decir yo que sea o no sea, eso lo dirá la licitación, porque ellos mismos pedían una nueva convocatoria. La federación lo hizo a una nacional e internacional para la apertura de los sobres el 23 de marzo, pero por la pandemia esta fecha se suspendió. Me indicaron que hay una empresa que solicitó el pliego, por eso le digo que nosotros contamos como una más de las nueve empresas que solicitaron el pliego de licitación.

El contrato establece que se debe transmitir 364 partidos por temporada, así como está las cosas será imposible cumplir esa cantidad este año, ¿cómo piensa su empresa hacer cumplir esa cantidad de juegos comprometidos?

Ese es un tema para conversarlo con el presidente de la FBF y los clubes, nosotros tenemos compromisos con los operadores de cable que han comprado los derechos es un incumplimiento en cadena involuntario. La situación actual es de fuerza mayor y ajena a lo que acordamos, pero ya lo hablaremos en estos días con la directiva de la federación, porque en el momento se está viendo el tema del reinicio del campeonato y los protocolos de bioseguridad que deben cumplir las instituciones que quieren volver a jugar.

La verdad, no creo que alcance el tiempo para jugar todo, creo que se va a terminar de jugar un torneo y quedaría otro sin disputarlo.

¿Tiene alguna propuesta para resolver este tema?

Nosotros anhelamos lo mejor para el fútbol, todos nuestros contratos han sido firmados por casi todos los clubes y los directivos actuales, la mayoría firmó el convenio que fue analizado cláusula por cláusula, por ejemplo en el último documento estuvieron desde las dos de la tarde hasta las diez revisando el convenio, es decir, no es sorpresa el monto ni la letra de los contratos.

Entiendo que el fútbol puede recibir más dinero y lo debe recibir, ya que es un anhelo para nosotros, pero los derechos televisivos no le van a solucionar la problemática de los clubes.

¿Están dispuestos a conversar?

Estamos prestos a conversar para encontrar una solución, no somos un empresa conflictiva. Somos conscientes que este es un problema que nos afecta a todos. Toca a los operadores, al fútbol que no tiene ingresos. Todos estamos en una situación difícil, para los dirigentes que también tendrán que enfrentar la difícil situación de volver al fútbol sin público. Comprendo a los dirigentes, pero todos tenemos que hacer esfuerzos para que esto se recupere. Tenemos que buscar las condiciones para que el fútbol vuelva.

HOJA DE VIDA

Nombre José Quiroga.

José Quiroga. Trayectoria Es propietario Sport Tv Right, que tiene los derechos de transmisión del fútbol de la División Profesional.

Es propietario Sport Tv Right, que tiene los derechos de transmisión del fútbol de la División Profesional. Contrato El acuerdo de la productora y los 13 clubes profesionales de Bolivia terminará en diciembre de este año.

Fuente: paginasiete.bo