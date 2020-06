Padres piden la renuncia de Cárdenas y un descuento del 50% en pensiones escolares

Padres de familia del denominado grupo “Padres en movimiento” rechazaron este miércoles la propuesta de rebajar las pensiones escolares entre el 6% y 28% porque es “mentirosa”, porque el sector no reunió con el Gobierno, y porque es “ilegal, irracional y abusiva”, y por ello exigen la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, demanda que irá acompañada de movilizaciones.

“La Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares ´Padres en movimiento´ rechazamos la propuesta de pago de pensiones del ministro Cárdenas, por ser totalmente contraria a los intereses de los padres de familia, por ser interesadas y mentirosas, ya que nunca se ha sentado con nosotros para definir absolutamente nada, la propuesta es ilegal, irracional y abusiva”, se lee en un comunicado de la organización.

Más temprano, Cárdenas anunció que los descuentos en unidades educativas privadas durante el periodo de cuarentena, medida vigente contra el avance del coronavirus, se aplicarán entre el 6% y al 28 calculados de acuerdo con el monto de la mensualidad y la modalidad de aprendizaje que se implementó en los distintos establecimientos del país.

Según el titular de Educación, la determinación fue establecida después de realizarse acuerdos con representantes de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop). Adelantó que una vez concluida la cuarentena por el coronavirus las pensiones escolares volverán a los pagos acordados entre la unidad educativa y los padres de familia a inicios del presente año.

Los padres de familia insisten que no se realizó ninguna reunión con el Gobierno, por lo que calificaron la medida de arbitraria, y exigen que el pago sea del 50% del total de la mensualidad, que varía en cada establecimiento.

“Los padres de familia no pagaremos a ningún colegio ni un sólo peso hasta que se apruebe el pago de hasta el 50% de pensiones; no estamos en condiciones de pagar por encima de ese porcentaje y no vamos a ceder ni un sólo centímetro en nuestra justa demanda”, señala el comunicado.

Los padres y madres de familia, a través del documento también exigen la renuncia del ministro Cárdenas. “Exigimos la renuncia del ministro Cárdenas por su incapacidad y manifiesta parcialización de los dueños de colegios privados y por atentar contra las familias, nuestra economía y la educación de nuestros hijos”.

En ese sentido, en el comunicado, piden la intervención de entidades relacionadas con los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y de asambleístas nacionales, para «defender los derechos» y «frenar los atropellos contra las familias».

También convocan a movilizaciones para desarrollarse a partir del jueves, “para exigir la aprobación urgente e inmediata de la ley del 50% de pensiones”, y anuncian que iniciarán acciones legales contra las autoridades educativas, por abusos, amenazas y chantajes en contra de los padres de familia de colegios particulares.

