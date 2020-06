¿Por qué se redujo la velocidad de Internet de los usuarios postpago con deudas?

Se trata del servicio gratuito “Mantengámonos Conectados”, establecido por el Decreto Supremo 4250, aprobado el



Imagen referencial.



Internet

Durante las últimas horas, las redes sociales se inundaron de reclamos y críticas ante la reducción de velocidad del Internet y el “bloqueo” de canales de televisión en los servicios postpago de las empresas telefónicas del país.

Decenas de usuarios de redes sociales, entre ellos periodistas que utilizan el Internet para transmitir sus programas durante la cuarentena, se quejaron por sus conexiones lentas y la falta de información de las telefónicas.

Se trata del servicio gratuito “Mantengámonos Conectados”, establecido por el «>Decreto Supremo 4250, aprobado el 28 de mayo, para “la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y postal, durante la cuarentena nacional, condicionada y dinámica”, que rige desde el 1 de junio en Bolivia.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El servicio aplica a aquellas personas que tengan “al menos dos (2) facturas no canceladas dentro de la fecha límite de pago o incumplan con su plan de pagos”.

Consiste en otorgar, como condiciones mínimas, diez minutos al mes o el 10% de lo contratado para el servicio de telefonía local; mensajes ilimitados de WhatsApp, llamadas ilimitadas a dos números, 10 minutos, 500 megabytes y 10 sms para el servicio de telefonía e Internet móvil; la grilla de canales nacionales y cuatro internaciones del paquete contratado para la suscripción de Televisión; y una velocidad de 1 Mbps o el 10% de la capacidad contratada para el internet fijo.

La última condición fue la que más sintieron los usuarios y acudieron a las redes sociales y medios de comunicación para expresar su molestia.

“Ahora, después de los meses de la cuarentena y para obligarte a pagar, te bajan al mínimo la velocidad”, reclamó el periodista Jhon Arandia, en su página de Facebook, apuntando a la proveedora AXS Bolivia.

Esta empresa, a través de un post en su página de Facebook, informó el 1 de junio sobre este plan, citando el DS 4250 y sus condiciones mínimas.

Asimismo, Tigo difundió un aviso para sus clientes que deben tres facturas: “A partir del 8 de junio pasarás al servicio: “Mantengámonos Conectados”. Con este servicio dejarás de acumular deuda, ya que tienes 3 facturas pendientes de pago en tu Plan Hogar”. Detalla además que les otorgará 1 Mbps de internet y solo canales nacionales.

No obstante, los usuarios también reclamaron la falta de información, pese a que el DS 4250 establece que las telefónicas deben comunicar la aplicación de este servicio, siete días antes.

Aunque no citó la telefónica que le brinda el servicio de Internet. Tuffi Aré reclamó “No he planteado no pagar por el servicio. He planteado ser informado a tiempo como cliente antes de que lo hagan en plena cuarentena para poder evitarlo con un plan de pagos”, tuiteó el periodista, que además confesó que estuvo a punto de suspender su programa por este problema.

El día en que casi dejamos de emitir…Cuando tu proveedor de internet te quita megas sin informarte lo suficiente y para presionarte a pagar…https://t.co/YKIxEMFedu — tuffiare (@tuffiare) June 11, 2020

Otros usuarios echaron mano de un comunicado de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), que prohíbe los cortes de servicio por falta de pago mientras dure la cuarentena en obediencia a la Ley 1294 excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos.

Esta norma también está citada en el DS 4250 que establece el servicio “Mantengámonos Conectados”.

Este es el Decreto Supremo que tiene «por objeto establecer condiciones y medidas para la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y postal, durante la cuarentena nacional, condicionada y dinámica»: