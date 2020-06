Problemas en UFC: Conor McGregor anunció su retiro y varias figuras se rebelaron contra el presidente de la empresa

Dana White no sólo tendrá que lidiar con la salida de su máxima estrella, sino que también deberá atender los pedidos de Jon Jones y Jorge Masvidal si desea seguir contando con ellos

Después de volver a la acción de manera exitosa en medio de la pandemia por coronavirus que arribó al planeta, UFC, la máxima empresa de artes marciales mixtas del mundo se encontró con algunos problemas que no estaban en sus planes, entre ellos el retiro de Conor McGregor, una de las figuras más valiosas de la compañía.

El irlandés de 31 años, anunció su retirada este domingo en su cuenta de Twitter: “Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura!”, escribió McGregor, acompañando su mensaje con una foto junto a su madre.

No es la primera vez que el oriundo de Dublín se aleja del octágono. Con ésta, es la tercera vez que la estrella de las MMA anuncia el fin de su carrera deportiva (2016 y 2019 fueron las anteriores).

McGregor, uno de los luchadores más populares en la historia de las MMA, tiene un récord de 22-4 y fue el primer luchador de la UFC en sostener dos cinturones de diferentes pesos al mismo tiempo.

Apodado “The Notorious” (literalmente, el célebre), se había retirado por segunda vez en marzo de 2019 tras haber sufrido una derrota en octubre de 2018 frente al ruso Khabib Nurmagomedov, por el título UFC de los pesos ligeros, en un combate que terminó con una polémica pelea masiva. Tras su victoria, el ruso se enfrentó con miembros del equipo del irlandés, quien también fue agredido por uno de los asistentes del grupo de Nurmagomedov.

Sin embargo, en octubre de 2019, McGregor anunciaba que iba a retomar las MMA y regresó al octógono en enero en Las Vegas, ganando en 40 segundos al estadounidense Donald Cerrone.

La noticia del retiro de McGregor sin dudas golpeará al presidente de UFC, Dana White, quien también recibió malas noticias de dos de sus principales figuras: Jon “Bones” Jones y Jorge Masvidal, quienes lo cuestionaron por el reparto de los ingresos.

A fines de mayo, el campeón de los pesos pesados anunció que iba a renunciar a su cinturón y se tomaría un “descanso” después de protagonizar varios encontronazos con White por diferencias económicas. “Me hago daño cada vez que salgo y recibo un golpe en la cabeza y no siento que mi paga valga”, aseguró el luchador de 32 años, quien ya pidió hasta en dos ocasiones que se lo deje fuera de su contrato si no puede recibir más pago.

A esta decisión también se sumó Jorge Masvidal, ganador del cinturón BMF del UFC 244 al superar a Nate Díaz, convirtiéndose en el más “feroz” de la competencia.

“No me pagan de los perritos calientes que vendes en el estadio o por tener el logo en la jaula. Nunca he ganado un dólar de los tickets que vendes. Me golpean en la cara por un sueldo para vivir y hasta yo sé que la pandemia o lo que queda de ella no tiene nada que ver con ello”, se descargó en sus redes sociales

“No soy un contratado independiente si no puedo ir a cualquier otro lugar para ganarme la vida. Déjame ir y veremos si lo merezco”, le propuso “The Gamebred”.

