Real Santa Cruz tiene casi listo su estadio para volver a jugar de local

Así luce la cancha del estadio con las mejoras Se reforzó la infraestructura del estadio albo Las obras en el camarín están terminadas Se ampliaron las casamatas de la cancha

Después de bastante tiempo, Real Santa Cruz, que regresó al seno del fútbol profesional este año, está a un paso de cumplir el sueño de volver a jugar de local en su estadio. Para poner a tono el escenario, el club ya invirtió $us 30.000 y se espera conseguir en las próximas semanas $us 15.000 más para concluir las obras. “Tras la cuarentena al menos se tiene que trabajar un mes más para terminar la refacción y pedir a la División Profesional que homologue el estadio”, explicó Luis Arósquita, el ingeniero civil que comanda la obras y que en Real está a cargo de infraestructura. En las primeras 12 fechas de torneo Apertura, los merengues jugaron de local en el Tahuichi. Entre las mejoras que se le han hecho al estadio albo están el refuerzo de la infraestructura, arreglo de los baños, ampliación de la casamata, arreglo del sistema de riego y la habilitación de las salas de prensa y doping. La cuarentena por el Covid-19, que se decretó el 22 de marzo, frenó el trabajo de mejoramiento de la cancha, que en estos días continuará. También ya está comprada la pintura para utilizarla en las graderías. Busca aprovechar su localía José ‘Pepe’ Peña, entrenador de Real Santa Cruz, sostuvo que el hecho de que dentro de poco tiempo el equipo jugará de local en su propio escenario es una buena noticia. “Siempre pedía jugar allí. Hay un plus que da la localía y nosotros la vamos a aprovechar. Es otra cosa estar en su estadio y con los hinchas cerca”, sostuvo Peña, cuyo equipo se ubica penúltimo en el Apertura, y que por ello necesita recuperar terreno en la reanudación de la temporada. Los clubes de la División Profesional y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) deben definir en los próximas días cuando se reanuda la temporada. Las opciones que hay son: jugar desde agosto, septiembre u octubre. Fuente: https://eldeber.com.bo