Sancionan la Ley de Recursos del IDH, pero ven que esa norma es «insuficiente»

La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó este jueves la Ley de Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reasigna de manera «temporal» fondos en favor de gobernaciones, municipios y universidades públicas. Los legisladores de Unidad Demócrata (UD) consideran que esos fondos son «insuficientes».

La Ley de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) estipula la «devolución» del 12% de los recursos del IDH ante emergencia por la pandemia del COVID-19, según el reporte de prensa del Órgano Legislativo.

No obstante, la jefa de bancada de UD, Shirley Franco, consideró que la nueva norma, aprobada por los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), es insuficiente pues apenas entrega $us 200 millones a entidades subnacionales y universidades públicas, siendo que los recursos que no fueron desembolsados, según certificación del Banco Central de Bolivia (BCB), ascienden a $us 516,5 millones.

«La ley del 12% del IDH ha sido paralizada por el MAS en esta Asamblea durante 70 días. Han tenido que venir los alcaldes de diferentes ciudades para jalarle las orejas a Eva Copa (Presidenta del Senado) y que se apruebe la Ley del IDH, encima aprueban una norma insuficiente», explicó Franco.

La norma, que ahora pasó al Ejecutivo para su promulgación, liberó fondos que deben alcanzar para 337 municipios, nueve gobernaciones y 12 universidades públicas.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

«El MAS continúa manteniendo un comportamiento centralizador y, al parecer, existen alcaldes que tienen síndrome de Estocolmo, se están enamorando de quienes les confiscaron los recursos y los dejaron sin liquidez», remarcó Franco.

Esa norma establece, además, que el 50% de la asignación debe servir para financiar actividades de prevención, atención y contención del coronavirus; equipamiento de hospitales y compra de pruebas rápidas.

/LM/

Fuente: ABI