SEPDAVI atendió 613 casos durante la cuarentena por el coronavirus

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) atendió durante la cuarentena por el coronavirus, entre el 20 de marzo y el 29 de mayo, 415 casos de orientaciones jurídicas a nivel nacional, 81 patrocinios legales en casos de violencia y dio 117 casos de asistencia psicológica.

De las 81 denuncias que se recibieron, 29 corresponden a La Paz, cuatro a Oruro, ocho a Potosí, 13 a Cochabamba, 12 a Chuquisaca y siete a Tarija, según los siguientes tipos de delito: violencia familiar o doméstica, abuso sexual, violación; violación infante niña, niño o adolescente; tentativa de violación; feminicidio; feminicidio en grado de tentativa; infanticidio; tentativa de infanticidio; hurto; robo agravado; asesinato; homicidio en accidente de tránsito; lesiones leves; lesiones graves; allanamiento; estupro; y, proxenetismo.

El 26 de marzo, se emitió el instructivo SEPDAVI/DGE/INS/Nº07/2020, mediante el cual se instruyó a todo el equipo operativo, en especial a los profesionales del área de psicología, a prestar asistencia y contención psicológica a personas afectadas en razón de la situación del confinamiento o delitos según el caso. Se atendieron 117 casos.

De los 117 casos atendidos, 15 fueron de contención emocional; 43 de terapia psicológica; 47 de orientación psicoeducativa; nueve de informes preliminares psicológicos y tres de acompañamiento a la víctima.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima es una institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Esta encargada de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a la víctima de escasos recursos económicos.

Todas las personas que quieran acceder al servicio del SEPDAVI deben estar en situación de víctima, no contar con patrocinante particular y no tener recursos económicos necesarios para canalizar el proceso penal.

Fuente: MJyTI