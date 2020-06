Subgobernadores del Beni amenazan con huelga de hambre si no les destinan recursos

Ocho subgobernadores del departamento del Beni iniciarán huelga de hambre el jueves, las autoridades exigen a la gobernación desembolsar recursos económicos para afrontar la emergencia por coronavirus. El subgobernador de la provincia Itenéz, Hugo Montero, afirmó ayer que se necesita dinero para destinarlo a la compra de medicamentos.

“Nosotros hemos presentado la última solicitud el 15 de este mes, estamos a 22 y no tenemos resultados, no tenemos recursos y la preocupación es grande porque el virus va a llegar a nuestra provincia y nosotros no vamos a estar listos”, indicó.

Montero informó que un acuerdo entre las autoridades provinciales determinó dar plazo hasta el miércoles 24 de junio para que los recursos de las subgobernaciones sean designados, en caso de no atender las demandas el jueves 25 de junio las autoridades ingresarían en huelga de hambre.

El Beni es la segunda región más afectada por la pandemia del Covid-19, según datos del Ministerio de Salud, al momento se registra 3.679 casos de la enfermedad, solo ayer 66 confirmaron ser portadores del virus, así mismo cuantifica 191 decesos totales a nivel departamental.

Fuente: https://www.radiofides.com