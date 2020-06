Trump se refiere a Floyd: ‘Debe estar mirándonos desde allá arriba pensando que hoy es un gran día’

El afroamericano George Floyd murió asfixiado la semana pasada a manos de la Policía, situación que generó duras protestas en EEUU.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido este viernes a dar una rueda de prensa al Rose Garden de la Casa Blanca, reservado para anuncios importantes, para congratularse de los buenos datos de desempleo que ha registrado el país tras semanas de fuertes subidas.

En su mensaje, Trump también ha tenido palabras para George Floyd, el afroamericano al que la policía asfixió la semana pasada en Minneapolis. «Con suerte, George está mirándonos desde allí arriba ahora mismo y diciendo ‘lo que está pasando es grandioso para nuestro país’, es un gran día para él y para todos nosotros», ha afirmado Trump.

El presidente ha explicado que es un «gran día para la igualdad» a pesar de que el desempleo entre los afroamericanos aumentó un 16.8% en el mes de marzo y hay protestas por todo el país reclamando el fin de la brutalidad policial y la discriminación racial. «Esto es mejor que una V, es un cohete», en referencia a la curva de recuperación del país.

Trump imagining George Floyd’s reaction to the jobs numbers: “Hopefully George is looking down right now and saying this is a great thing that’s happening for our country. This is a great day for him, it’s a great day for everybody.” pic.twitter.com/YLBSkk9Wk7

— Adam Cancryn (@adamcancryn) June 5, 2020