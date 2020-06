Un alcalde colombiano entregó a su hijo a la Policía por haber violado la cuarentena

El mandatario, que también denunció a su sobrino y un amigo, dijo que se debía poner ejemplo de disciplina en un momento donde era vital cumplir las normas del aislamiento.

Como un ejemplo de cumplimiento a las normas de la cuarentena un alcalde colombiano entregó a su hijo a disposición de la Policía después de que se conociera un video donde aparecía violando el toque de queda y la ley seca durante el pasado fin de semana en el que Colombia celebró el día del padre.

Carlos Higgins Villanueva, alcalde del municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, anunció su decisión en su cuenta de Twitter, en la que afirmó que la seguridad y salud de su pueblo es su prioridad en estos tiempos de pandemia.

“Hoy, cómo primera autoridad de policía del municipio conducí hasta la estación de policía a mi hijo, mi sobrino y a un gran amigo, quienes fueron evidenciados irrespetando las normas decretadas”, afirmó Higgins Villanueva.

Junto con su hijo, el alcalde también puso a disposición de las autoridades policiales a su sobrino y un amigo de la familia, los tres habrían incumplido juntos la cuarentena al realizar una reunión violatoria del toque de queda que se decretó en todo el departamento del Atlántico para tratar de contener los contagios de Covid-19 que lo tienen como el segundo lugar de Colombia, después de Bogotá, con más casos positivos y muertes.

“Mis familiares son los primeros llamados a respetar las medidas, no permitiré que por disfrutar de unos tragos pongan en riesgo la vida de los habitantes de nuestro pueblo”, agregó en otra publicación.

En declaraciones a EL HERALDO Higgins Villanueva afirmó que a los tres implicados les impusieron comparendos sancionatorios y que se les hizo firmar un acta de compromiso para cumplir con trabajo social en la comunidad.

“No pudimos trasladarlos a la Fiscalía para ponerlos a disposición porque no fueron capturados en flagrancia. El hecho ocurrió el Día del Padre y del video me enteré fue anoche”, precisó el mandatario.

Dijo además que estaba en desacuerdo con las parrandas y fiestas durante la cuarentena porque eso ponía en riesgo a toda la comunidad y por lo tanto quería dar el mensaje de que si imponía la norma a su familia lo mismo pasaría con los ciudadanos de Juan De Acosta por lo que el llamado es a cumplir las normas de aislamiento.

“Yo tengo otros hijos pequeños y él también puede traer el virus si llega a cogerlo. Yo lo que hice fue que busqué a la Policía para que lo pusieran a disposición”, detalló sobre el caso de su hijo.

La decisión del mandatario fue bien recibida por la ciudadanía que exaltó su compromiso para imponer las sanciones a todos los que violaran las normas de cuarentena sin importar si eran sus familiares.

