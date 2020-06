Vendió su empresa en más de 3 mil millones de dólares y apostó toda su fortuna en las acciones de solo dos compañías

Ryan Cohen tiene 34 años y un estilo de vida que contradice al de la mayoría de los multimillonarios: tiene una sola casa y conduce el mismo automóvil desde hace años

Ryan Cohen vendió Chewey en 2017 en más de 3.300 millones de dólares (Grosby)

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Cuando Ryan Cohen vendió el minorista de mascotas que cofundó por 3,35 mil millones de dólares en 2017, tenía una idea clara de lo que haría con su parte de los ingresos.

Colocó prácticamente todo (se niega a especificar la cantidad) en solo dos acciones: Apple Inc. y Wells Fargo & Co. Esto es exactamente el tipo de cosas que los asesores financieros dicen que nunca debe hacerse. Cohen, de 34 años, no se preocupa por eso. “Es muy difícil encontrar, al menos para mí, lo que considero grandes ideas”, dice. “Cuando encuentro cosas en las que tengo mucha convicción, voy con todo”.

Dice que no tiene bienes raíces, más allá de la casa de Florida en la que vive y que posee cero participaciones en fondos de cobertura, capital privado o fondos de capital de riesgo. No tiene bonos municipales, ni ninguno, para el caso. Dice que nunca ha hecho un acuerdo de inversión privada. Lleva años conduciendo el mismo automóvil y vive en la misma propiedad desde 2013.

“Trato de mantener mi vida lo más simple posible, por lo que realmente no soy una persona de la oficina familiar”, dice refiriéndose a las empresas privadas que los ultrarricos a menudo establecen para administrar sus inversiones y asuntos personales. Esas son malas noticias para los administradores de patrimonio que han generado grandes ganancias vendiendo productos a las hordas de jóvenes, ricos y tecnológicos generados por Silicon Valley en los últimos años. Aquellos con mucho dinero y visión pero escasa experiencia más allá del frenesí de lanzar sus startups. Los tipos que podrían estar dispuestos a permitir que un banco dé forma a sus carteras y filosofías de inversión.

Si Cohen se hubiera reunido con un asesor financiero, seguramente habría tratado de alejarlo de su asignación total, hacia una cartera diversificada y quizás un fondo indexado. “Se trata de hechos subyacentes”, dice William Bernstein, director de Efficient Frontier Advisors. “Casi no hay evidencia de habilidad en la selección de seguridad”. Su investigación muestra que el 70% de las empresas que componen el índice S&P 500 tendrán un rendimiento inferior al promedio. La mayor parte del rendimiento promedio se debe al cuartil superior de los artistas intérpretes o ejecutantes. Con una cartera de acciones altamente concentrada, las probabilidades son del 70 al 80% de que tenga un rendimiento inferior.

“Luego, una vez más, si lo haces, probablemente lo harás por un amplio margen”, dice. En esencia, es un lanzamiento de dados. Es algo que los jóvenes emprendedores que han tenido éxito temprano podrían estar más dispuestos a aceptar. “La suerte no es una cura para la confianza”, dice Bernstein. “Lo exacerba”.

Los ahorros de un inversor típico podrían ser diezmados si tuvieran solo dos compañías y una recibiera un gran golpe. La riqueza de Cohen puede darle más margen de maniobra, pero el desempeño de Wells Fargo muestra cuánta volatilidad ha asumido. Cuando aumentó su posición en el banco en el segundo trimestre de 2017, las acciones se cotizaban a un promedio de alrededor de USD 54. Cohen dice que su costo promedio es de USD 46. Hoy valen alrededor de USD 32, arrastrados por el escándalo de ventas que involucró a los empleados que establecieron millones de cuentas de clientes falsas y luego por la pandemia.

Afortunadamente para Cohen, el valor de sus acciones de Apple ha aumentado un 120% durante el mismo período de tiempo. Según el rendimiento de los precios de esas dos acciones, el valor total de su cartera apenas se habría movido desde que vendió Chewy hace dos años, mientras que el índice S&P 500 ha aumentado en más de una cuarta parte. Cohen dice que su cartera, cuando incluye dividendos y algunas otras tenencias de acciones, ha devuelto más del 40% en los últimos 3 años, superando al mercado. Mientras tanto, el minorista de mascotas que vendió fue hecho público el año pasado por la firma de capital privado que lo compró y ahora tiene un valor de mercado de casi USD 20 mil millones.

Cohen usa mucho la palabra “convicción”. Él dice que es algo que aprendió de su padre, quien dirigía un negocio de importación de cristalería en Montreal, donde creció Cohen. “Me enseñó cómo bloquear el ruido de las masas”, dice Cohen. “Tener un punto de vista y tener convicción y no vacilar”.

Ryan Cohen y su padre, Ted Cohen (Foto cortesía familia Cohen para Bloomberg)

Cohen nunca fue a la universidad o tuvo lo que él llama “un trabajo real”. Su padre fue su mentor y asesor más cercano mientras construía Chewy y le enseñó los principios del análisis de existencias, que se tomó muy en serio al seleccionar sus existencias. A principios de 2017, Cohen estaba reuniendo los documentos para hacer público Chewy, al tiempo que consideraba las ofertas. Entonces su padre tuvo un ataque al corazón. “Puso las cosas en perspectiva”, dice. Él archivó los planes iniciales de oferta pública y vendió el negocio. Renunció como director ejecutivo de Chewy en 2018 para pasar el mayor tiempo posible con su padre.

Su padre murió repentinamente en diciembre, y los últimos meses han sido difíciles. Cohen dice que no está ansioso por comenzar algo nuevo. Está haciendo lo que pocos empresarios de alto octanaje hacen: tomar un descanso.

Frecuentemente cita al famoso inversor Warren Buffett, lo que puede no ser una sorpresa, dado que Wells Fargo y Apple son las principales participaciones de Buffett. Cohen dice que le gusta Apple porque sus productos tienen una intensa lealtad de los clientes, y cree que el iPhone se ha arraigado irreversiblemente en la sociedad. (“No estoy seguro de que sea completamente apreciado”, dice. “Vivimos nuestras vidas con este producto”). Defender Wells Fargo es una prueba más de sus inclinaciones contrarias autoproclamadas. Es una parte menor de sus tenencias: su apuesta en Apple es aproximadamente un 60% más grande en valor. Pero él ve al banco como disciplinado con su capital y le gusta que sea un suscriptor conservador de préstamos. También es “una apuesta a la economía de Estados Unidos a largo plazo”. Declinó hacer comentarios sobre el escándalo de ventas del banco en 2018 además de decir que cree que Wells Fargo eventualmente se fortalecerá por ello.

Cohen ve a ambas compañías como negocios de consumo, un tipo de industria que entiende por construir Chewy. El minorista en línea es famoso por sus gestos exagerados, como clientes sorprendentes con tarjetas de cumpleaños o retratos personalizados de sus mascotas. Él compara su obsesivo enfoque en la construcción de Chewy con su enfoque para la selección de valores. “No quiero hacer un swing”, dice.

Sin embargo, no recomendaría su enfoque de inversión a todos. “Necesitas tener el temperamento para bloquear el ruido”, dice. “A veces se siente como una montaña rusa”. Para la mayoría de los inversores, un fondo de índice de bajo costo es más prudente. Pero Cohen dice que está comprometido con sus selecciones de acciones y no se arrepiente. Bueno, tal vez uno: “La ejecución de Amazon es simplemente fenomenal”, dice. “[En Chewy], no podríamos haber apostado por un competidor más grande si lo hubiéramos intentado”.

¿Cohen pensó en comprar acciones? “Debería. Desearía haberlo hecho.”

©Bloomberg.-

Fuente: infobae.com