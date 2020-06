Viceministro Issa lamenta que autoridades y exautoridades quieran responsabilizar al Gobierno de llevar el Covid-19 al Chapare

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, manifestó que aún no se puede hablar de qué manera se está combatiendo la pandemia en la zona del Chapare, por lo que es posible que en una semana recién se sepa si esta medida ayudó o no a esta zona. La autoridad lamenta la explosión de casos en el lugar y afirma que se debe a la irresponsabilidad de sus autoridades y dirigentes que los obligaban a salir a bloquear y no tomar las medidas de bioseguirdad.

Issa también criticó algunas declaraciones de personas que afirman que el virus lo llevó el Gobierno hasta el Chapare, lo cual descalifica en su totalidad; asimismo, dijo que durante el rastrillaje, no están teniendo dificultades, y que los ciudadanos abren sus puertas para poder ser atendidos. Además, manifestó que hay personas que son reacias por la presencia militar y policial en el lugar ya que es “el centro del narcotráfico” por lo cual incomoda a estos comunarios que se dedican a esta labor.

Fuente: Unitel

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram