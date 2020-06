Viceministro del Tesoro: “Los municipios disponen de recursos en sus cuentas”

Carlos Schlink, viceministro del Tesoro y Crédito Público, aseguró este martes que los municipios cruceños, que iniciaron un paro con bloqueo por 48 horas exigiendo el desembolso de recursos, tienen saldo en sus cuentas y pueden asignar esos recursos para atender la emergencia.

«Los municipios disponen de recursos en sus cuentas, en Santa Cruz los 56 municipios tienen alrededor de 700 millones de bolivianos que tienen como saldo de caja. En lugares puntuales donde están bloqueando como El Torno o La Guardia tienen entre 10 y 8 millones de bolivianos tiene cada uno de estos municipios. San Rafael, San Ignacio tienen 8 millones, Cotoca alrededor de 4.5 millones de bolivianos de saldo», explicó Schlink.

El viceministro asegura que además de que existen recursos que se pueden disponer para la emergencia hay una normativa pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa referida a los recursos del IDH y en el caso de los recursos de coparticipación tributaria se trata de transferencias automáticas que no se hacen discrecionalmente.

«Esto no ha sido un problema de que el Gobierno no ha querido transferir a los municipios sino simplemente que los recursos de coparticipación tributaria se distribuyen de manera automática a medida que se recauda por los impuestos y el tema del IDH que es un tema que no está en las manos del Gobierno porque la normativa está en manos de los dos tercios del MAS», señaló.

