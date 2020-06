Viceministro descarta rebaja del 50% de pensiones escolares en colegios privados

Este jueves, el Ministerio de Educación convocó al diálogo a los padres de familia de colegios privados, que están en desacuerdo con el descuento del 6 a 28% de las pensiones escolares. Ellos exigen que la rebaja sea del 50%, debido a que no hay clases presenciales por la pandemia del Covid-19.

“Hablar de una rebaja del 50% significaría una hecatombe. Los invitamos al Ministerio de Educación para mostrarles las estadísticas y las normas vigentes por los cuales asumimos esa determinación”, informó el viceministro de Ciencia y Tecnología, Cristian Tejada, durante una entrevista en RTP.

La autoridad consideró que los padres de familia deben entender que el país y el mundo atraviesan por una emergencia sanitaria por esa enfermedad, y que, de acceder a su pedido de una rebaja del 50%, desembocaría en el cierre del 85% de las unidades educativas privadas en todo el país.

El malestar de los padres de familia ya se volcó esta mañana a las calles. En La Paz, un grupo de papás que tienen hijos en colegios particulares se encuentran movilizados, exigiendo la rebaja de las pensiones a la mitad, así como la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

El viceministro recordó a los padres de familia que así como es prioridad para ellos dar a sus hijos una educación con calidad, la prioridad del Gobierno nacional es que los estudiantes no pierdan el año escolar. “No quiero pensar que esto es un tema político, nosotros como Gobierno no pensamos en temas políticos, sino en temas sociales. Si usted, padre de familia, no me cree, entiendo; hemos vivido 14 años de mentiras, pero nuevamente lo invito (al diálogo)”, expresó Tejada.

En el país rige el Decreto Supremo 4260, que regula cuatro modalidades de educación: presencial, semipresencial, virtual y a distancia, las que deben ser puestas en marcha por los maestros, reportó ABI.

Ayer, el Ministerio de Educación informó que junto a la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) llegaron a un acuerdo que establece descuentos del 6 al 28% en las pensiones, que varían según el monto que cobra la unidad educativa, la cantidad de estudiantes y si cuenta con una plataforma virtual, la que estará vigente mientras dure la cuarentena por el coronavirus.

Por otro lado, el ministro de Educación adelantó que sostiene conversaciones con la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y con los institutos legalmente establecidos en el país, para llegar a un acuerdo con el pago de las mensualidades.

