Viceministro Issa asegura que el MAS quiere elecciones inmediatas por miedo a seguir perdiendo seguidores

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, consideró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca que las elecciones se realicen lo más antes posible, en medio de la pandemia, por temor a perder más seguidores.

«Este es un tema muy complicado, el tema de las elecciones viene atado al miedo que tiene el Movimiento Al Socialismo de seguir perdiendo seguidores, es por eso que el MAS quiere que las elecciones se hagan lo más rápido posible», dijo Issa.

Pues -según la autoridad- la gente se está empezando a dar cuenta que el MAS en realidad «era un movimiento de mentiras» y en ese contexto «no podemos asociar las elecciones a los problemas que se tiene en la actualidad» por el coronavirus de COVID-19.

«Son temas totalmente diferentes. El tema de la ideología no va a parar la pandemia, o sea no veo la relación entre ideología y pandemia, el que tengamos un nuevo gobierno no va a parar la pandemia», agregó en una entrevista con «Cadena A».

Entre tanto, el MAS y algunas de sus organizaciones sociales afines insisten en su demanda de elecciones inmediatas y que la ley de los comicios sea promulgada para que se elija a las nuevas autoridades del país el próximo 6 de septiembre.

Incluso, en los últimos días, un sector de la dirigencia minera advirtió con una «sublevación del pueblo» en plena pandemia, pero el Gobierno también pidió de manera insistente al MAS y a sus dirigentes dejar de «llevar a la muerte» a sus seguidores exponiéndolos al virus que azota al mundo.

