Ante el colapso de la Caja, la gente está librada a su suerte

Luis Escobar / La Paz

Los policlínicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) amanecen con largas filas de pacientes; muchos esperan varios días para obtener los resultados de las pruebas para saber si tienen o no Covid-19. Ante el colapso y la falta de atención, muchos de los asegurados recurren a entidades privadas e incluso acuden a hospitales del sistema público.

Para garantizar el servicio a los afiliados, la entidad aseguradora anunció que alquilará nuevos ambientes, como hoteles y clínicas privadas.

“Después de mucho esperar me tomaron la prueba para saber si tengo o no (Covid-19). Deseo saber cuál fue el resultado, pero esperamos por varias horas y no nos dicen nada. La enfermera sólo nos dijo que si no nos llamaron quiere decir que no estamos enfermos y podemos volver al trabajo”, dijo un asegurado del policlínico Manco Kápac de La Paz que prefirió no dar su nombre.

Otros enfermos no encuentran atención por la gran cantidad de personas que todos los días hacen filas. “Nos indicaron que atenderían sólo casos de emergencia para las especialidades”, dijo otro asegurado. Varias personas se quejaron por las muchas horas de espera en el policlínico 9 de Abril.

El colapso también se registra en otros seguros. La presidenta del Senado Eva Copa, quien se contagió el virus, contó que está afiliada en la Caja Petrolera y no recibió alguna medicina. “En mi seguro no me han dado ni una aspirina, he estado esperando bastante tiempo por una consulta. He tenido que buscar mis medicamentos de farmacia en farmacia donde no hay por el alza y especulación total de medicamentos”, sostuvo.

El director de la Autoridad de Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) Ramiro Alejandro Reyes aclaró que el 72% de las consultas para Covid-19 en La Paz fueron realizadas por el seguro social.

“En la ciudad de La Paz, hasta el 11 de julio, se vieron 5.704 pacientes (tanto del seguro social como del público). La CNS atendió 2.457 pacientes; la Caja Petrolera, 448 pacientes; Cossmil, 356; el seguro de la Banca, 321; la Caja Cordes, 157; el Seguro Universitario, 91; y Banca estatal, 220. Entre todos suman 4.112 pacientes que son de aislamiento domiciliario, de aislamiento en centro Covid, hospitalización y UTI. Eso significa que el 72% fue visto en la seguridad social”, explicó Reyes.

El director de la Asuss dijo que la seguridad social contaba con 630 camas habilitadas y hasta el pasado sábado se ocuparon 450, todavía disponían de 180 camas. En la UTI había 63 camas; de este número 48 estaban ocupadas y 15 estaban disponibles. “Si se compara, es imposible que el (sistema) público tenga 63 camas, no las tiene; y la seguridad social está cumpliendo”, afirmó.

Sin embargo, Reyes reconoció que es cierto que los nosocomios están siendo rebasados. “La CNS habilitó el hospital Santiago Segundo con casi 200 camas y ahora todas están ocupadas junto con las UTI. Por ello se habilitaron otras 50 camas del Hospital Luis Uría y también está atendiendo el Hospital Obrero”, declaró.

Reyes dijo que seguridad social “tiene la obligación” de alquilar ya sea una clínica u hospital. Agregó que ahora están en procesos administrativos para garantizar el servicio.

Roberto Rojas, gerente general de la CNS, dijo que su despacho en coordinación con el directorio destinó un presupuesto en el país para que cada administración regional disponga de recursos para habilitar más espacios. “Estamos llegando a la fase seis (…) lo que sucedió en Trinidad o Santa Cruz, hoy le toca a La Paz, donde estamos viendo el alquiler de un hotel y una clínica para atender a la población que nos necesita”, sostuvo.

Propuestas y garantías de atención en la Caja Nacional de Salud

Garantías. Guillermo Cuentas, miembro del directorio de la CNS, informó que la entidad es una de las más grandes del país porque otorga un seguro social a un tercio de la población. “La CNS tiene un presupuesto establecido para atender a sus asegurados y a los beneficiarios. Tenemos (un número de afiliados) que abarca al 34% de la población (…). Para ello, si es necesario comprar servicios, se los hará, porque se lo hizo siempre”, explicó.

Fuente: Página Siete Digital