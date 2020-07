Bono de Bs 1.000: Ministro Arias califica de «irresponsable” la propuesta de Luis Arce

Unitel

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, respondió al candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo, Luis Arce, por la propuesta de dar un bono de Bs 1000 y no de 500 como manifestó la presidenta Jeanine Áñez este pasado domingo en una entrevista exclusiva a UNITEL.

«Hay diferencia entre una persona que es responsable, mesurada, que piensa en el futuro y un irresponsable, despilfarrador. Un irresponsable que no administra la economía, que promete más allá de lo que se puede. Como no es su plata, no piensa en la familia ni el futuro», indicó el ministro

Iván Arias además comentó que durante la jornada se entregó material de bioseguridad al Servicio Departamental de Salud, en La Paz.