Cuáles son las aplicaciones que más batería consumen en tu laptop

Conocer esta información te puede ayudar a saber de qué modo administrar los programas que utilizás. Cinco consejos para que la carga dure más

Infobae

Tanto en Windows como en Mac podés ver qué cantidad de batería están consumiendo las aplicaciones. Esta información es importante para que puedas gestionar la energía que está requiriendo tu equipo y que puedas, por ende, elegir qué programas utilizar o cerrar para extender la duración de la batería.

Windows

Para ver en detalle qué cantidad de energía y está consumiendo cada uno de los programas utilizados, tenés que ingresar en Configuración de Windows. Para eso presionás en el ícono de Windows que figura en el margen inferior izquierdo y luego presioná en el ícono de la tuerca, después Sistema/Batería.

En este segmento se puede ver el porcentaje de batería actual, cuánto demorará en cargarse y una opción para activar el modo ahorro. Para ver cuánta energía están consumiendo las aplicaciones hacé clic en Comprobar las aplicaciones que están utilizando batería y en qué medida. Allí se verá el listado, de mayor a menor.

Mac

El menú de estado de la batería, muestra cuánta carga tiene la batería y si actualmente se está cargando. Podés encontrarlo en la sección derecha de la barra de menú:

El menú de estado de la batería también avisa si la pantalla o alguna app están utilizando más energía de lo esperado. En el caso de que el consumo excedido venga de parte del display, presioná en Brillo de la pantalla si aparece en la sección “Utiliza bastante energía”, y el brillo disminuirá al 75 %. También podés cerrar las apps que figuran en la lista para ahorrar batería.

Por otra parte, para verificar en qué estado se encuentra la batería, presioná en la tecla Opción y hacé clic en el ícono de la batería que aparece en la barra de menú para que se muestre el menú de estado de la batería. Allí vas a encontrar alguna de estas opciones:

Normal: esto indica que la batería está funcionando con normalidad.

Se recomienda dar mantenimiento: acá se explica que la capacidad que tiene la batería se vio disminuida. Se puede seguir usando la Mac pero sería conveniente, si aparece este cartel, llevar la computadora a un Apple Store o servicio técnico autorizado para que revise la batería.

Otras cuestiones a tener en cuenta

Cuando una aplicación no responde o no funciona de manera adecuada, es posible que use un mayor porcentaje del procesador de lo que debería emplear, y un mayor consumo de CPU, implica un mayor consumo de energía, lo cual reduce la cantidad de tiempo que la computadora pueda funcionar con la batería. Para evaluar la actividad de la CPPU hay que abrir el Monitor de actividad y, luego, seleccionar Ver/ Todos los procesos.

Después hay que hacer clic en la columna que dice “% CPU” para ordenar los datos según el porcentaje de capacidad de la CPU que están utilizando en cada caso.

Todos los procesos que veas, excepto kernel_task, que continuamente usan más del 70 por ciento de tu procesador representan una carga importante para el equipo y también podría ser una señal de que esos programas están funcionando de manera inadecuada.

¿Qué hacer? Salir de cualquier proceso que funcione mal. Si no puedes salir de un proceso normalmente, se puede usar el Monitor de actividad para forzar el cierre. Primero hay que guardar cualquier documento relacionado con el proceso y luego, seleccionar el proceso en el Monitor de actividad y selecciona Ver/Salir del proceso.

Para evitar procesos que funcionen mal, es importante mantener las aplicaciones y los sistemas operativos actualizados.

Consejos para que la batería de la laptop dure más

1. Reducir el brillo de pantalla

La pantalla es uno de los elementos que más batería consume, por eso hay que evitar subir el brillo al máximo. Lo mejor es usar en una graduación de moderada a reducida. También se aconseja habilitar el modo ahorro desde el menú de configuración.

2. Desconectar los periféricos

Los periféricos que se conectan a la laptop, como los dispositivos USB, el mouse o parlantes externos, consumen una gran cantidad de energía. Por eso es fundamental desconectarlos si es que se quiere extender la duración de la batería.

3. Evaluar si hay apps en segundo plano

Analizar si existen aplicaciones funcionando en segundo plano para poder prescindir de ellas y que no consuman energía si no son estrictamente necesarias.

En Windows, hay que presionar Ctrl+Alt+Supr. Y allí ingresar en Administrador de tareas donde se podrán ver los procesos que se están ejecutando en segundo plano. En el caso de Mac, hay que ir al Monitor de Actividad en la carpeta Utilidades, que se encuentra dentro de la carpeta Aplicaciones.

4. Evitar la temperatura elevada

Es importante que el equipo esté bien ventilado y que no se use en zonas con temperaturas elevadas (superiores a 30 grados). El calor excesivo es uno de los elementos que más pueden dañar al equipo.

5. Deshabilitar el wifi y el bluetooth

Si no están en uso, la idea es deshabilitarlos para evitar la demanda energética sobre la batería.